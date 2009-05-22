Nizip'te paha biçilemez operasyon!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda, paha biçilemez `Şarap Tanrısı' adlı 4 metrekarelik bir mozaik ve bir heykel ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 kardeşin daha önce Zeugma Antik Kenti'nden çaldıkları mozaiği toprağa gömdükleri, yerini unutmamak için görüntü çektikleri ve bu görüntüleri aktardıkları CD'nin bulunmasıyla olayın ortaya çıktığı belirtildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından değerlendirilen istihbarat sonucu, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen Musa Kızılırmak ve kardeşi Mustafa Kızılırmak takibe alındı. Zanlılar, ilçe merkezinde Konya'dan geldiği öğrenilen ve tarihi eseri satın almak istediği ileri sürülen Hakan Dinç ile birlikte yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen zanlıların üst aramalarında ele geçirilen CD üzerinde yapılan incelemelerde, zanlıların bir heykel ve Nizip İlçesi Birecik Barajı kıyısındaki Zeugma Antik Kenti'nden daha önce çaldıkları `Şarap Tanrısı' adlı mozaiği toprağa gömdüğü ortaya çıktı. CD görüntülerinden yola çıkarak iki kardeşi çapraz sorguya alan ekipler, eserlerin Nizip'e bağlı Dutlu Köyü'ne yakın bir Antepfıstığı tarlasına gömüldüğünü belirledi. Belirtilen yere giden jandarma ekipleri, gömülü vaziyette bulunan 4 metrekarelik ve yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki Şarap Tanrısı mozaiği ile 2 metre uzunluğunda bir kadın heykeli ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürerken, Gaziantep Müzesi yetkilileri mozaiğe paha biçilemeyeceğini söyledi. Yakalanan mozaik ve heykelin müzeye teslim edilmesi beklenirken 3 zanlı, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

