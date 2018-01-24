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Nizip'te kablo hırsızlığına 4 tutuklama

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 500 metre kablo çaldıkları belirlenip gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

24 Ocak 2018 20:49

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde 500 metre kablo çaldıkları belirlenip gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mehmet Obası Mahallesi yakınlarında bir kuruma ait kabloların çalındığı ihbarı alan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, hırsızlığı yaptıkları belirlenen M.B., M.C., Ş.B. ve H.A.\'yı çalınan 500 metre kabloyla birlikte yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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