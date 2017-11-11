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Nizip'te, 16 bin 400 kaçak sigaraya 2 tutuklama

Metin İLİKSOY/NİZİP(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, polislerin şüphe üzerine durdurduğu 2 araçta 16 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

11 Kasım 2017 14:27

Metin İLİKSOY/NİZİP(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde, polislerin şüphe üzerine durdurduğu 2 araçta 16 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphe üzerine 2 aracı durdurarak aradı. Plakaları açıklanmayan araçlarda gümrük kaçağı 16 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, araç sürücüleri Suriye vatandaşı A.A. ve M.S.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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