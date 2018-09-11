Nizameddin Aşa: İstanbul'daki yapıların yarısı kaçak

Gül KABA-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul\'da kaçak yapılaşmanın hala önemli bir sorun olduğuna dikkat çekerek, İmar Barışı\'nın vatandaşa çok faydası olduğunu söyledi. Kaçak ve ruhsatsız evlerin bu barışla kayıt altına alınacağını belirten Aşa, \"İstanbul\'un hemen hemen her ilçesinde yüzde 50 oranında kaçak yapı var. Bu sorunu çözmek için alanda uzman kişiler tarafından komisyon kurulup, aylarca çalışmak gerekiyor\" dedi.

Türkiye\'deki 26 milyon konutun 13 milyonunu ilgilendiren ve 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan binaları kapsayan İmar Barışı için başvurular sadece e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Ruhsatsız, ruhsatlı olup ruhsata aykırı imalatlar, iskan alamamış ya da iskanlı fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapılmış yapıları kapsayan İmar Barışı için başvurular 31 Ekim\'e kadar ödemeler ise 31 Aralık\'a kadar sürecek.

İmar Barışı\'nın vatandaşa birçok faydası olduğunu söyleyen Aşa, \"Bu yasadan faydalananlar, bugüne kadar herhangi bir abonelik alamamışlarsa, her türlü alt yapıdan yararlanmaya başlıyorlar. Haklarında devam eden bir mahkeme süreci varsa, bu ortadan kalkıyor. Bir yıkım kararı varsa, iptal oluyor\" diye konuştu.

4 BUÇUK MİLYON KİŞİ BAŞVURDU, 2 MİLYAR LİRA GELİR ELDE EDİLDİ

01.01.2017 tarihinden önce yapılmış olan kaçak veya imar dışı yapılmış olan binalardaki sorunları çözmek için kayıt altına almak için İmar Barışı\'nın başlatıldığını bunun af değil \'barış\' olduğunu belirten Aşa, \"Şimdiye kadar 4 buçuk milyon kişi başvurdu, 2 milyar lira gelir elde edildi\" ifadelerini kullandı.

\"İSTANBUL\'DA BİNALARIN YÜZDE 50\'Sİ KAÇAK\"

İstanbul\'da binaların yüzde 50\'ye yakının kaçak olduğunu söyleyen Aşa,\"3 milyona yakın binanın mülkiyet hakları, bağımsız bölümleri belli değil veya kayıtları hiç yok. İstanbul\'un hemen hemen her ilçesinde kaçak yapı var. Ama bu yapıların en yoğun olduğu ilçeler Şişli Gülbağ, Fulya\'nın bir kısmı, Kağıthane\'nin birçok mahallesi, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Esenler, Güngören gibi hangi ilçeye gitsek önümüze bu yapılar çıkıyor\" dedi.

\"KOMİSYON KURULSUN\"

Bu sorunu çözmek için komisyon kurulmasını öneren Aşa, \"Emlakçısı, şehir plancısı, hukukçusu yani gayrimenkul ile ilgili kim varsa uzmanların oluşturduğu bir komisyon olmalı. Bu süreç iyi yönetilirse vatandaşa faydası var, kayıt dışı binası kayıt altına alınacak, cezalar affediliyor, hakkında açılan dava varsa mahkemesi devam ediyorsa düşüyor, hakkında kesilen ve ödenmeyen ceza varsa bu affediliyor\" diye konuştu.

\"EKONOMİ CANLANACAK\"

Kayıt dışında olan evler yüzünden kentsel dönüşümün de sağlıklı bir şekilde yürütülemediğini belirten Aşa, \"İmar Barışı\'yla ekonomi canlanacak. Eski evlere bankalar kredi vermiyordu; kayıt altına alındıktan sonra alabilecekler. Gayrimenkul sektöründe 200\'den fazla alt ve yan sanayiye iş sağlayan sektör var, bunların başında bankacılık sektörü geliyor ki bu yasal süreç ilgili sektörlerin canlanıp iş yapması anlamına geliyor\" ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR SADECE E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Başvurular sadece e-devlet üzerinden yapıldığını hatırlatan Aşa, \"Faydalanmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden İmar Barışı kısmına girip soruları cevaplıyor. Bu barış kapsamında istediğiniz gayrimenkulün, ada, parsel, adresi, imar bilgilerini giriyorsunuz. Daha sonra yapmak istediğiniz işlemi seçiyorsunuz. Kayıt dışı olan neyiniz varsa, talebinizi de yazıyorsunuz. Sonra sistem sizi yönlendiriyor\" dedi.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

İmar Barışı hesaplamasını anlatan Aşa, \"Binanın bulunduğu bölgenin Emlak Vergisi\'ne esas bedelini öğreniyorsunuz, örneğin 2 bin lira, binanız veya bağımsız bölümünüz 100 metrekare, sistemden binanın cinsine bakıyorsunuz, betonarme mi? yığma mı? ahşap mı? Bina betonarme ise, sistemde birim fiyatları var. 100 metrekarelik binanın maliyet bedeli de sistemde var onu hesaplıyorsunuz, metrekare birim fiyatı bin 500 lira diyelim. 100 ile bin 500\'ü çarpıyoruz 150 bin lira ediyor. Ardından 2 bin lirayı da 100 metrekare olduğu için 100 ile çarpıyoruz 200 bin lira da arsa değeri yapıyor. Arsa değeri ile bina değerini topluyoruz 350 bin lira ediyor. Bunun yüzde 3\'ünü yani 10 bin 500 lirayı İmar Barışı kapsamında devlete ödüyorsunuz\" diye konuştu.

İMAR BARIŞI DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT

Konuya çok hakim olmayan vatandaşların ödemeleri mutlaka kendilerinin yapması gerektiğini ve büyük firmalardan sadece danışmanlık hizmeti almalarını tavsiye eden Aşa, \"Dolandırıcılık yapılabilir, vatandaşlar araya çok fazla aracı almadan, kurumsal büyük bir firmaysa danışmanlık alabilir yetkili Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. Bakanlığın ilgili birimleri destek oluyor. Kendilerinin yapmasında fayda var. Başvurular 31 Ekim\'de sona erecek, ödemeler ise 31 Aralık\'ta bitiyor\" dedi.

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