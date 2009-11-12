'Niye yastık koyuyorsun?'

Usta tiyatrocu Can Gürzap, Aşk- ı Memnu dizisinin yıldızı Beren Saat’in sevişme sahnelerinde partneriyle arasına yastık koydukları şeklindeki açıklamasına şaşırdığını söyledi.



Gürzap, “Herhalde ağzından kaçtı. Böyle bir şey olmasına imkân yok. Niye yastık koyuyorsunuz? Sebep ne?” dedi. Kendisinin de birçok kez bu tür sahnelerde yer aldığını belirten Gürzap, “Ben çok sevişme sahnesi çektim. Hem de bayağı yakın sevişme sahneleri çektim. Onun da bir tekniği vardır tabii. Ve seyrettim de ama ben yastık konulduğunu ilk defa duydum. Öpüşme sahnesinde tabii ki dişinizi fırçalarsınız. Çünkü öpüşüyorsunuzdur ama ‘Hayatın gerçekleri’ diyorsak bunlar da hayatın gerçekleri ama yastık ne oluyor?” diye konuştu.

