Nivea, ırkçılık eleştirileri nedeniyle reklamını geri çekti

Nivea, ırkçılık eleştirileri nedeniyle 'beyaz saflıktır' temalı reklamını geri çekti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Nivea tarafından yapılan reklamda, bir kadının fotoğrafı üzerinde “Beyaz saflıktır” yazıyordu. Nivea, Eucerin ve başka kozmetik markalarının sahibi olan Hamburg merkezli Beiersdorf, reklamın geri çekildiğini duyurdu.

Reklamın geri çekilme sebebi olarak, “etnik ayrımcılıkla ilgili endişeler” gösterildi.

Konuyla ilgili özür açıklaması yayımlayan şirket, 2011 yılında da ırkçı bir reklam sebebiyle tepki çekmişti. 2011 yılındaki reklamda, Afro saç tarzı olan siyah bir adam gösterilirken, “Umursuyormuşsunuz gibi yapın. Kendinizi yeniden medenileştirin” deniliyordu