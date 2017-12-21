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Nispetiye Caddesi'nde zabıtalar gerginlik (1)

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) Nispetiye Caddesi'nde Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşanıyor

21 Aralık 2017 17:56

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) Nispetiye Caddesi\'nde Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşanıyor.
Zabıta ekipleri yol yapım çalışmaları nedeniyle karşı karşıya geldi. Gerginlik üzerine çok sayıda polis ekibi buraya sevk edildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle tartıştı.
Hazinedar twitter hesabından, \"Sayın @mevlutuysal_bsk, Beşiktaş\'a 15 yıldır yapılmayanı yapmaya çalışıyoruz fakat hizmetlerimiz İBB Zabıta ekipleri tarafından engelleniyor. İBB Yetkisinde olan ana arterlerde yeter ki milletimize hizmet edelim diyerek çalışma yapıyoruz ancak engellemelerle karşı karşıyayız\" yazdı.

(FOTOĞRAF)

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