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Nispet iddiası Richard'ı gerdi

Charlie Sheen'den boşanan Denise Richards, bugünlerde eski eşiyle ilgili olarak maruz kaldığı suçlamalar dolayısıyla medyaya ateş püskürüyor.

31 Aralık 2009 02:00

5Yaklaşık üç yıl önce aktör eşi Charlie Sheen'den boşanan Denise Richards, bugünlerde eski eşiyle ilgili olarak maruz kaldığı suçlamalar dolayısıyla medyaya ateş püskürüyor.

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 Geçtiğimiz günlerde yeni eşinin üzerine bıçakla yürüdüğü için tutuklanan Charlie Sheen, zor anlar yaşarken; Denis Richards'ın çocuklarıyla parkta eğlenmesini eleştiren medya, güzel yıldızın Sheen'e nispet yaptığını iddia etmişti. Bunun üzerine çileden çıkan Richards, "Kızlarımın dadıları yok, onlara ben bakıyorum; haliyle parka da ben götürüyorum. Onlar benim her şeyim. Kimseye şov yapma derdinde değilim. Sonunda bir gün biriktirdiğim her şeyi dökeceğim ortaya!" diyerek kızgınlığını dile getirdi. Richards'ın bu son cümlesiyle eski evliliğinde yaşadığı ve boşanmasına neden olan şiddet olaylarını kastettiği tahmin ediliyor.

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