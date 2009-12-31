Nispet iddiası Richard'ı gerdi

Geçtiğimiz günlerde yeni eşinin üzerine bıçakla yürüdüğü için tutuklanan Charlie Sheen, zor anlar yaşarken; Denis Richards'ın çocuklarıyla parkta eğlenmesini eleştiren medya, güzel yıldızın Sheen'e nispet yaptığını iddia etmişti. Bunun üzerine çileden çıkan Richards, "Kızlarımın dadıları yok, onlara ben bakıyorum; haliyle parka da ben götürüyorum. Onlar benim her şeyim. Kimseye şov yapma derdinde değilim. Sonunda bir gün biriktirdiğim her şeyi dökeceğim ortaya!" diyerek kızgınlığını dile getirdi. Richards'ın bu son cümlesiyle eski evliliğinde yaşadığı ve boşanmasına neden olan şiddet olaylarını kastettiği tahmin ediliyor.