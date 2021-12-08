Nişasta karaborsada!

Ambalaj ürünlerine gelen zamlar ve tedarik sorunu nişastayı da vurdu. Şekerleme üreticileri nişasta bulmakta zorlanırken, karaborsadan günlük, haftalık alımlar yaptıklarını kaydetti.

Şeker başta olmak üzere piyasadaki kahve, kakao, kuruyemiş, yağ ve ambalaj fiyatlarındaki yükseliş ve tedarik sıkıntısına nişasta da eklendi. Dünya gazetesinden Hatice Aydoğan’ın haberine göre, “Nişasta karaborsaya düştü” diyerek yaşadıkları sorunu dile getiren firma yetkilileri, üretime devam edebilmek için piyasanın istediği fiyattan peşin olarak satın almak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Bir yıl içinde nişastanın kilosunun 2,5 liradan 11 liraya kadar yükseldiğine dikkat çeken Lokum Atölyesi Genel Müdürü Yunus Emre Koca, yeni zam beklentisi nedeniyle piyasada nişasta bulunmadığını ancak karaborsadan günlük, haftalık alımlar yaptıklarını kaydetti.

Bir yıl içinde 25 kiloluk nişasta torbasının fiyatının 65 liradan 275 liraya yükseldiğini söyleyen Koca, şöyle devam etti:

“Elinde ürün olanlar fiyatlar yükselecek diye piyasaya vermiyor. Kutu, koli ve diğer ambalaj ürünlerinde 30 yıldır çalıştığımız tedarikçiden bile ürün alamıyoruz. Şekere gelen yüzde 25 zamla birlikte nişasta da yüzde 150 zamlandı. Kahvenin fiyatı 2,5 kat arttı. Fiyatlar nereye kadar artar, öngöremiyoruz. Hem ürün tedarik etmekte hem de fiyat belirlemekte zorlanıyoruz. Bulduğumuz fiyattan ve miktarda kadar alarak üretimi sürdürmeye çalışıyoruz. Yurt içinde alım gücü düşüyor. Zamları fiyatlara yansıtamıyoruz. Ancak yılbaşına kadar bekleyebiliriz. İstanbul, Bursa ve Antalya’daki mağazalarımızdaki yabancı turist bir miktar satışları destekliyor. Yurt dışından gelen siparişlerle üretim ve istihdamı korumaya çalışıyoruz. Piyasadan ürün tedarik edebildiğimiz sürece üretime ve ihracata devam edeceğiz. Aksi durumda ihracatta da zorlanırız.”