Nişasta bazlı şeker ve tatlandırıcıda artışın sebebi ne?

Türkiye Şeker Fabrikaları 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu, ölümcül hastalıklara yol açabilecek nişasta bazlı şeker kullanımında ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatında yaşanan artışı ortaya koydu. Sayıştay, sağlıklı şeker olarak da bilinen pancar şekerinin üretiminin ise her yıl düştüğünü tespit etti.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Türkiye’nin yıllık pancar şekeri üretim kapasitesinin 3 milyon 141 bin ton. Sayıştay, 14 fabrikası özelleştirilen Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’nin üretim kapasitesindeki payının yüzde 65 oranında olduğunu ifade etti. Payın dalgalanmalı bir seyri olduğunu ifade eden Sayıştay şu açıklamayı yaptı: “Pazar payındaki inişli çıkışlı seyrin en önemli nedenleri, özel sektör fabrika sayısının artması, mısırdan nişasta bazlı şeker üretim miktarının yükselmesi ve şirkete bağlı fabrikaların üretim maliyetlerinin yüksekliğinin etkisi bulunmaktadır. Ayrıca özel sektör fabrikaları ile nişasta bazlı şeker üreticilerinin maliyet ve fiyat açısından sahip oldukları avantaj sebebiyle etkili pazarlama politikaları uygulamaları da pazar payının seyrinde rol oynamaktadır.”

"Tatlandırıcı ithalatına sınırlama getirilmeli"

“Nişasta bazlı şeker oranının artırılması” kararına da değinen Sayıştay, “Nişasta bazlı şeker üretim kotalarının her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile yüzde 25 ve 50 arasında değişen oranlarda artırılması ve değişik kanallardan yurt içine giriş yapan şekerlerin de etkisi nedeniyle pancar şekeri oranları artmıyor” tespitini yaptı.

Pancar şekeri ithalatında uygulanan yüzde 135’lik gümrük vergisinin kanserojen madde olarak kabul edilen yüksek yoğunluklu tatlandırıcılarda uygulanmadığına dikkati çeken Sayıştay, ithalat vergisinin artırılmasını istedi. Denetçiler, halk sağlığının tehlikeye düştüğünü ifade ederek, şu öneride bulundu: “İlaç sektöründe kullanımı dışında tatlandırıcı ithalatına sınırlama getirilmesi için alınan önlemlerin dikkatle izlenmesi ve tatlandırıcıların ithaline sınırlama getirilmesi konusunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulmalı.”