Nişasta bazlı şeker kotası düşürüldü, pancar çiftçisi sevindi

Metin ÖZDEMİR/ANKARA, (DHA) - ANKARA Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Muhittin Bıyıkoğlu, nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmesiyle ülke genelinde, 133 bin 500 ton daha pancar şekerinin üretilmesine olanak sağlandığını söyledi.

Ankara Pancar Kooperatifi Başkanı Bıyıkoğlu, TBMM’de kabul edilen, NBŞ kotasının yarı yarıya düşürülmesiyle doğal ve sağlıklı pancar şekeri üretiminin önünün açıldığını belirtti. NBŞ kotasının düşürülmesiyle ortaya çıkan kota fazlasının, Türkiye Şeker Fabrikaları’na aktarılacağını kaydeden Bıyıkoğlu, “Sektörün geleceği ve insan sağlığı açısından son derece önemli olan ve PANKOBİRLİK tarafından da memnuniyetle karşılanan bu karar nedeniyle bu önergeyi Meclis gündemine getiren hükümetimize ve bu önergeye destek veren tüm milletvekillerimize teşekkürlerimiz arz ederiz” dedi.

Başkan Bıyıkoğlu, kotanın düşürülmesinin, şeker pancarı ile pancar şekeri üretimine nasıl yansıyacağına ilişkin şunları söyledi:

\"Düşürülen NBŞ kotasından dolayı pancar şekeri üretimine aktarılacak miktar, kamu şeker fabrikalarının kapasite kullanım oranını artıracak, birim şeker maliyetleri düşmüş olacak ve bu miktar kadar ekonomiye daha fazla katma değer ve istihdam sağlanmış olacaktır. Düşürülen bu miktar, yaklaşık 1 milyon ton şeker pancarına eş değer olup, yaklaşık 140 bin dekar alan daha şeker pancarı üretimine kazandırılmış olacaktır. Hayvancılıkta ve hayvan beslemesinde çok önemli bir kaba yem olan yaş pancar küspesi 300 bin yem katkı maddesi ile maya ve yem sanayiinin en önemli girdisi olan melas 50 bin ton daha fazla üretilecektir. Bu durum, ülkemizin kaba yem açığını azaltacak aynı zamanda ülkemizin son yıllarda büyük sorun yaşadığı kırmızı et üretimine yansıması ise yaklaşık 15 bin ton üretim artışı şeklinde olacaktır.\"

\'FRANSA VE HOLLANDA MODELİ OLMALI\'

NBŞ kotasının düşürülmesiyle Avrupa Birliği (AB) normlarına yaklaşıldığını kaydeden Başkan Bıyıkoğlu, “TBMM’de kabul edilen öneri, geç kalınan bir karar olmakla birlikte bu gelişme sektör açısından son derece sevindirici olmuştur. Sektörü AB normlarına yaklaştıran bu kararın önümüzdeki pazarlama yılları içinde kalıcı olması veya NBŞ kotasının Fransa ve Hollanda da olduğu gibi yüzde sıfır olarak belirlenerek, kaldırılması en büyük temennimizdir” diye konuştu.



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