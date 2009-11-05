Nişanyan'a suç duyurusu ve ölüm tehdidi

İzmir Barosu'na bağlı avukat Atilla Ertekin, ulusal bir gazetede yazan Sevan Nişanyan'ın Atatürk'e hakaret ettiğini iddia edip Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi. Avukat Ertekin, Sevan Nişanyan'ın 29 Ekim tarihli yazısında ‘Atatürk ve Türk milletine hakaret ettiğini’ öne sürdü.



Avukat Atilla Ertekin, Sevan Nişanyan'ın köşe yazısında ‘Ben olsaydım böyle yazardım’ diye başlayan yazısında, Atatürk'ün insanlar arasında eşitsizliğe karşı olan görüşlerini hiçe saydığını belirtti. Ertekin, Nişanyan'ın yazısında, “Seksenaltı yıl yeter bence. Kan- vatan- düşmandan ötesine aklı ermeyen bir dil bu ülkeyi bunca yıl esir etti. Artık yeni şeyler düşünmenin vaktidir. Kan- vatan- düşman edebiyatının şahikası Kemal Paşa'nın Gençliğe Hitabe adlı eseridir. Bugün tekrar yazılacak olsa ben şöyle düzeltirdim. 'Ey Türk Gençliği birinci vazifen insan olmaktır' İnsan olmanın yegane temeli insana sevgidir. Hayatın boyunca, insanlara güzelliği, aklı ve adaleti öğretmeyi görev bileceksin. Bilgin varsa, bedel beklemeden paylaşacaksın. Buna imkan ve şeraitin müsait değilse, yanındaki üç veya beş kişiye katıksız sevgini vermeyi deneyeceksin; onların hayat yükünü bir nebze hafifletmeye çaba göstereceksin. Bunu yaparken Türk mü, yoksa Hindu mu, yamyam mı diye sormayacaksın. Çünkü insan, galiplerin hasbelkader çizdiği sınırlara sığmayacak kadar kıymetli bir hazinedir. Zira kötülük, esarettir. Manevi istiklalini ve manevi hürriyetini ancak insan olmakla kazanabilirsin. Millet, cehalet ve propaganda içinde serseme dönmüş olabilir. Ey insan evladı. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, insan olduğunu unutmamaktır. Muhtaç olduğun kudret tanrı vergisi olan vicdanında ve her gün çalışarak geliştireceğin aklında mevcuttur” ifadelerinin Atatürk'ü ve sevenlerini incittiğini bildirdi.



Ertekin dilekçesinde şu görüşleri savundu:



“Medeni bir insan olmayı öğretme çabası içinde olan Atatürk değil midir? Biz onun sözlerinde insan olmayı mı yoksa barbar olmayı mı öğreniyoruz. Cehaletin alıp götürdüğü okuma yazmayı bile beceremeyen bir halka eğitimin ve insan olmanın faziletini anlatan kimdir? Milli duygularımızın en coşkulu olduğu bir günde, yazdığı yazıda Sevan Nişanyan okuyucuları sarsacak cümlelere yer vermiştir. Atatürk ile özdeşleşmiş olan gençliğe hitabe kendimi bildim bileli beni ve kendisini bu milletin bir ferdi olarak gören herkesi etkileyen, sahip olduğumuz Cumhuriyetin ilelebet yaşaması için uyanık olmamızı öğütleyen bir övünç kaynağıdır. Biz yarının kuşaklarına Atatürk'ü şüphelinin anlattığı şekilde anlamayı düşünmedik. Biz yarının kuşaklarına Atatürk'ün insana olan sevgisi ile büyüyecek, çocuklar yetiştireceğiz. Çocuklarımız vatan millet ve insan sevgisi ile büyüyecek. Çocuklarımız Cumhuriyetin bekçisi olacaktır. Yazı baştan sona aşağılayıcı bir dille yazılmış olup Atatürk ve Türk milletine hakaret etme amacı taşımaktadır.”



Avukat Atilla Ertekin, Sevan Nişanyan'ın ‘Atatürk ve Türk milletine hakaret. 310. maddeye muhalefet’ suçlarından hakkında dava açılmasın talep etti. Cumhuriyet Başsavcılığı Ertekin'in dilekçesini kayda aldı.



Nişanyan'a ölüm tehdidi



Gazeteci-yazar Sevan Nişanyan, ölüm tehditleri aldığı iddiasıyla Selçuk Cumhuriyet Savcılığına başvurdu.



Yazdığı kitaplar ve Taraf gazetesindeki yazılarıyla bilinen Nişanyan, Selçuk Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, bir haftadan bu yana elektronik posta yoluyla ölümle tehdit edildiğini, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyledi.



Taraf gazetesinde yazdığı yazılardan dolayı kendine ölümle tehdit edildiğini iddia eden Nişanyan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bu yana 400'e yakın ölüm tehdidi içeren mail aldığını, bu nedenle Selçuk Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.



Nişanyan, ''Bilindiği üzere Hrant Dink de böyle tehditler almış, sonunda da öldürülmüştü. Hrant Dink'in başına gelenler benim de başıma gelebilir. İnsanların fikir özgürlükleri vardır, ama bana gelen maillerden, ölüm tehditlerinden anlıyorum ki bunlar unutulmuş'' diye konuştu.