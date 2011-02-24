-NİŞANYAN EVLERİ NESİN VAKFI'NA DEVREDİLDİ SELÇUK (A.A) - 24.02.2011 - İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı tarihi Şirince köyünde, ''sit alanında kaçak olarak inşa edildiği'' gerekçesiyle hakkında yıkım kararı alınan butik otel işletmesi Nişanyan Evleri, kurucusu ve işleticisi Sevan Nişanyan tarafından Nesin Vakfı'na bağışlandı. Sevan Nişanyan, Nesin Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali Nesin ile Selçuk Tapu Dairesi'ne giderek, yıkım kararı uygulaması 17 Şubatta 15 gün ertelenen Nişanyan Evleri ile Şirince köyündeki tüm mal varlığını vakfa bağışladı. Nişanyan, tapu devir işlemlerinin ardından yaptığı açıklamada, bu evlerin insanlara güzelliği ve özgürlüğü hatırlatmak amacıyla yapıldığını ve hiçbir zaman kendisinin malı olmadığını kaydetti. Nişanyan, ''Kalıcı olmaları açısından Nesin Vakfı'nın daha uygun bir el olacağını düşündüm. Bağış fikri zaten uzun zamandan beri vardı. Son günlerde yaşadığımız acı olaylar, sürecin hızlanmasını sağladı'' dedi. Nişanyan, bağışın, uygulaması ertelenen yıkım kararına etkisinin olup olmayacağı yönündeki soruya ''Öyle de yıkamazlar, böyle de yıkamazlar. Yıksalar o enkazın altında devlet kalır. Bu hakikati kavrayamayanları gaflet uykusundan uyandırmak açısından bu attığımız adım belki öğretici olur'' diye yanıtladı. Nesin Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali Nesin ise ''bugüne kadar vakfa yapılmış en büyük bağışı'' kabul ettiklerini belirterek, şunları söyledi: ''Bağışın maddi yanı bir tarafa, manevi yanı daha büyük. Bu bağışla doğaya, çevreye, kısacası olağanüstü bir güzelliğe sahip oluyoruz ve ben bunun altında eziliyorum. Biz de bu bağışı hak etmek için elimizden geleni yapacağız. Zenginliğimize zenginlik, güzelliğimize güzellik katıldı. Nesin Vakfı'nda yetişen çocukların bu güzelliğin seviyesine yükselmeleri ve bu güzelliği hak etmeleri için elimizden geleni yapacağız. Her bağış gibi bu bağış da bize görev ve sorumluluk yüklüyor. Bu bağışı yapan yakın dostum Sevan Nişanyan'a Türkiye ve dünya için teşekkür ediyorum.'' Prof. Nesin, bağış dolayısıyla Sevan Nişanyan'a, mimar Tan Oral tarafından tasarımı yapılan, ''gülen'' ve ''ağlayan'' yüz olarak görünen heykeli verdi. Nesin'den hediyenin özelliği hakkında bilgi alan Nişanyan, ''Bu heykel asla ters durmayacak. Her zaman düz duracak ve asla ağlamayacağız'' dedi. Bu arada Nesin Vakfı'na bağışlanan Nişanyan Evleri butik otelinin, Sevan Nişanyan tarafından işletilmeye devam edileceği bildirildi. Şirince köyünde bulunan, aralarında Sevan Nişanyan tarafından işletilen ''Nişan Evleri'' butik otel işletmesinin de bulunduğu 22 yapı için ''sit alanında kaçak olarak inşa edildikleri'' gerekçesiyle, İzmir İl Özel İdaresi Encümeni tarafından geçen yıl eylül ayında yıkım kararı alınmıştı. 17 Şubatta, yıkım kararının uygulamasının Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen yazı dikkate alınarak, ertelendiği bildirilmişti.