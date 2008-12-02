Nişanyan çifti boşandı

İzmir'in Selçuk İlçesi'ne bağlı Şirince Köyü'nü turizme kazandırmak için çaba gösteren, `Küçük Oteller Kitabı'nın yazarları ve Şirince'deki otel kompleksinin ortakları olan Müjde Nişanyan ile tartışma sırasında başına kavanozla dışkı boşaltmakla suçladığı eşi Sevan Nişanyan'ın boşanma davası sonuçlandı. Aralarından protokol yapan Müjde ve Sevan Nişanyan çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.



Sevan Nişanyan ile eşi Müjde Nişanyan, geçen mayıs ayında Şirince'deki evlerinde kavga etti. Sevan Nişanyan, kavga sırasında bir kavanoz dolusu dışkıyı eşi Müjde Nişanyan'ın başından aşağı döktü.



Müjde Nişanyan'ın eşinden şikayetçi olmasıyla duyulan olayı Sevan Nişanyan `aile içi bir mesele' olarak nitelerken, komşuları, çiftin son zamanlarda sürekli kavga ettiğini ve tartışmaların başka bir kadın nedeniyle geliştiğini iddia etti. Bu olaylar üzerine Müjde Nişanyan'a destek veren Feminist Kollektif adlı grup, Sevan Nişanyan'ın Agos Gazetesi'ndeki yazılarına son verilmesini dahi istedi. Ancak gazete bu isteği kabul etmeyince tartışma da büyüdü. Hatta gazetedeki bazı yazarlar istifa etti.



Protokol imzaladılar



Savcılığa başvuran Müjde Nişanyan kadınlık onuru için boşanacağı açıklamasını yaptı. Müjde Nişanyan birkaç gün sonra da avukatı aracılığıyla boşanma davasını açtı.



Selçuk Aile Mahkemesi'ne başvuran Müjde Nişanyan, eşiyle aralarındaki şiddetli geçimsizliği boşanma nedeni olarak gösterdi. Başvurusunda, eşi Sevan Nişanyan'ın başına kavanozla dışkı döktüğü olayı da anlatan Müjde Nişanyan, şiddete maruz kaldığını belirterek, bu konuyla ilgili savcılığa verdiği dilekçeyi de dava dosyasına delil olarak koydu. Müjde Nişanyan eşinden boşanma karşılığında 150 bin YTL maddi, 150 bin YTL manevi tazminat ve ayrıca çocukları ile kendisi için ayda 5 bin YTL'de nafaka talep etti.



Dava açıldıktan kısa bir süre sonra Müjde Nişanyan ve Sevan Nişanyan, kamuoyu önünde olayın daha fazla tartışılmaması ve özel hayatlarıyla ilgili olarak tekrar gündeme gelmemek için boşanma konusunda anlaştı. Nişanyan çifti, avukatları eşliğinde, boşanmak ve boşanmanın maddi şartları konusunda özel bir protokol yaptı. Mahkemeye bu protokolü de vermeyen Nişanyan çifti, boşanma ve boşanmanın şartları konusunda anlaştıklarını belirtip, evlilik birliğinin bitirilmesini talep etti. Çift mahkemede de aynı yönde ifade verdi. Bunun üzerine hakim `şiddetli geçimsizlik' nedeniyle Nişanyan çiftinin boşanmalarına karar verdi.

