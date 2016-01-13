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Nişantaşı’ndaki ‘terör’ operasyonun sebebi Sultanahmet bombacısıymış!

Sabah saatlerinde gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı

13 Ocak 2016 17:51

İstanbul Terörle Mücadele Şube tarafından bu sabah Nişantaşı'nda bir turizm firması yetkilisi kadının gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı. Kadının kayıp olan telefonunun, Sultanahmet saldırganının en son görüştüğü telefon numarası olduğu tespit edildi.

Doğan Haber Ajansı’İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısıyla ilgili Nişantaşı'nda düzenlediği operasyonda gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı.

TEM ekipleri Teşvikiye Mahallesi'nde oturan ve bir turizm firmasında çalışan Leyla Ş.'nin cep telefonuyla canlı bomba Nabil Fadlı arasında görüşme yapıldığını tespit edince Leyla Ş'yi gözaltına almıştı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Leyla Ş.'nin ifadesine başvuruldu.

 

Cep telefonunu kaybetmiş

 

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre turizmci Leyla Ş. geçen hafta iş için gittiği Kapadokya'dan 8 Ocak Cuma gecesi uçakla İstanbul'a döndü. Telefonunun olmadığını fark eden Leyla Ş.,'nin hattını 11 Ocak Pazartesi günü kapattığını söylediği öğrenildi.

Turizmci Leyla Ş.'nin Nevşehir ve İstanbul'da kullandığı taksilerden aldığı faturalar ve komşularının verdiği ifade doğrultusunda telefonunu kaybettiğini ispat etmesi üzerine serbest bırakıldığı bildirildi.

TEM ekipleri cep telefonunun kaybolduğu noktayı belirlemek ve canlı bomba Nabil Fadlı'nın telefona nasıl ulaştığı konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

 

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