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Nişantaşı'nda 'terör' operasyonu

Operasyon kapsamında 1 kadın şüpheli gözaltına alındı

13 Ocak 2016 09:26

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri ile Nişantaşı Vali Konağı Caddesi Şakayık Sokak'ta bir apartmanın 6. kat dairesine operasyon gerçekleştirdi. Binanın en üst katındaki dairede yaklaşık 1.5 saat inceleme yapan polis, 1 kadın şüpheliyi gözaltına aldı. Kadın şüphelinin, polis eşliğinde binadan çıkarıldığı sırada, basın mensuplarının görüntü alamaması için yüzünü gizlediği görüldü.

Evde arama yapan polis ekipleri, daha sonra buradan ayrıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

 

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