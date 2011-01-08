-NİŞANTAŞI'NDAKİ ABDİ İPEKÇİ CADDESİ YENİLENDİ İSTANBUL (A.A) - 08.01.2011 - Şişli'nin Nişantaşı semtinde bulunan Abdi İpekçi Caddesi, yenilenerek hizmete açıldı. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yenilenen Abdi İpekci Caddesi'nin açılış kurdelesini, iş adamları Cem Boyner, Abdullah Kığılı, Mustafa Taviloğlu ve Betül Mardin ile kesti. Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, her ülkenin marka caddeleri olduğunu belirterek, ''Ülkemizin de marka caddesi, Abdi İpekçi. Arkadaşlarımızla birlikte çok emek harcadık. Bir ülke, markalarıyla güç kazanır. Abdi İpekçi de markalarıyla, Türkiye markalarıyla, Dünya markalarıyla Türkiye'nin en önemli ve en şık caddesi oldu. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu cadde ülke ekonomisine hayırlı ve uğurlu olsun'' dedi. Caddenin yenilenmesiyle trafiğin rahatladığını, caddede yurttaşların rahat alışveriş yapabilecekleri, hanımefendilerin topuklu ayakkabı ile rahat yürüyebilecekleri detaylarına bile bakıldığını kaydeden Sarıgül, ''Reklam tabelaları kalktı. Caddenin ruhu değişti. Cadde, kültüre sanata ve ekonomiye önemli ölçüde canlılık kazandıracak. Bundan sonra yapacağımız sosyal aktivitelerle caddemiz dünyanın gündeminde yer alacak. Özellikle yeni yılda muhteşem bir yapı oldu. Bütün dünya televizyonları buradaydı ve Türkiye'mizin tanıtımına da önemli katkı da bulundu'' diye konuştu. Açılışa, caddede boyunca mağazası bulunan iş adamları ile cadde sakinleri katıldı. Abdi İpekçi Caddesi'ne boydan boya döşenen kırmızı halı üzerinde seyreden araçların görüntüsü ise dikkat çekti.