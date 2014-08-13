Nişantaşı'nda çöpte bebek cesedi bulundu!

Şişli Nişantaşı'nda bir sokakta, çöp yığınının üzerinde beze sarılı vaziyette yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Şişli, Nişantaşı Teşvikiye Mahallesi, Hacı Emin Efendi Sokak'ta saat 00.30'da çöp toplayan temizlik işçileri, çöp yığınları üzerinde, beze sarılı vaziyette hareketsiz şekilde bir bebekle karşılaştı.

Bebeği fark eden temizlik görevlisi Şerif Gürgensoylar daha sonra durumu 155 polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız bebeğin öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri ise sokağı güvenlik şeridiyle kapatıp olay yerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Saatlerce süren incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni, cenaze aracı ile Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri sokakta bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı; mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Ekipler, ölmüş bebeği çöp yığınına kim ya da kimlerin bıraktığını belirlemek için çalışma başlattı.

‘Bebeğe bakamadım, vicdanım el vermedi’

Bebek cesedini bulan temizlik görevlisi Şerif Gürgensoylar, "Bebeği çöpün üzerinde buldum. Üzerinde bez sarılıydı. Bebeğe tam olarak bakamadım. Vicdanım el vermedi. Sadece baktık hemen polis arkadaşlara haber verdik. Sağ olsunlar onlarda hemen geldiler" dedi.

‘Hiçbir şey duymadık’

Polisin olay yerindeki incelemelerini izleyen mahalle sakini bir kadın, "Bebeği çöpe bırakmışlar. Hiçbir şey duymadık. Normalde burada çok ses duyuluyor. Biz de polislerin seslerine aşağıya indik" diye konuştu.