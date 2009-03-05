Nişantaşı'nda banka soygunu

Nişantaşı'nda bulunan bir banka şubesi dün saat 16.00 sıralarında silahlı bir kişi tarafından soyuldu, saldırgan kaçtı.





Nişantaşı Valikonağı Caddesi 72 numarada bulunan Cıtıbank Şubesi'ne akşam saat 16.00 sıralarında silahlı bir kişi geldi.



Elindeki silahı göstererek güvenlik ve veznedarı etkisiz hale getiren kişi, kasada bulunan 29 bin TL'yi aldıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı.



Soygundan sonra olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin kaçış istikametinde araştırma başlattı. Banka şubesine gelen olay yeri inceleme ve polis ekipleri delil toplama çalışması yaptı. Bankanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.







