Nişantaşı Üniverstesi'nden akademiye ‘birlik' çağrısı

İSTANBUL, (DHA)- DÖVİZ kurundaki hareketliliği Türkiye’ye yapılan bir saldırı olarak yorumlayan Nişantaşı Vakıf Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, üniversitenin kasasında yer alan tüm dövizi Türk Lirası’na çevirdiklerini belirterek diğer bütün üniversitelere de bir olma çağrısında bulundu.

Üniversite olarak ekonomiye fayda sağlamaları gerektiğine inandıklarını dile getiren Uysal, “Bunun için kasamızdaki dövizi değerli Türk Lirası’na çevirerek ilk hareketimizi başlattık. Çünkü biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır’ sözünde anlattığı gibi bir milletiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin söylemleri doğrultusunda vermiş olduğumuz bu kararın, Türkiye’ye ve Türk Lirası’na ne kadar güvendiğimizin görülmesi açısından bir örnek teşkil etmesini diliyoruz” diye konuştu.

“ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?”

Uysal açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Milletimize, devletimize ‘Şimdi değilse ne zaman?’ sloganıyla fayda sağlamak istiyoruz. Liderlerimizin üniversiteler ve akademisyenlerle ilgili yaptıkları birlik ve bütünlük çağrısını uymalıyız. Türkiye’de yaşayan herkes bu çağrıya destek vermeli, birlik ve bütünlük içinde olmalıdır. Çünkü biz güçlü bir ülke ve devletiz. Yüzyıllardır bizi yıkmaya çalışan dış güçlerin bizi hiçbir zaman yıkamayacaklarını görmeleri lazım.

“TÜM ÜNİVERSİTELERİ BİRLİK OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Bu hareketle tüm ülkede yaşayanlara birlik ve bütünlük çağrısı yapmak istiyoruz. Ülkemizin üzerinde oynanan bu çirkin oyuna dur dememiz lazım. Bunu da ancak tüm üniversiteler ve üniversitelerin ekosisteminde yer alan herkesin kenetlenmesi ile başarabiliriz. Özellikle YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’ın liderliğinde başta yükseköğrenim olmak üzere Türkiye için her projede yer aldığımızı ve bu konuyla ilgili hazır olduğumuzu arz etmek isteriz.

“BU ÜLKE HEPİMİZİN”

Bu ülke ve devlet hepimizin. Biz birlikte Türkiye’yiz. Hep birlikte bu oyna dur demeliyiz. Üniversiteler olarak tavrımızı açıkça ortaya koymalıyız. Çünkü üniversite demek gelecek demek. Gelecek demek Türkiye demek. Hiçbir gücün Türkiye’nin bu hızlı yükselişine engel olamayacağını göstermeliyiz.”

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