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Eğitim

Nişantaşı Üniversitesi’ne Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi’nden Ödül

İSTANBUL, (DHA)-MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi’nde Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Yrd

28 Kasım 2017 18:05

İSTANBUL, (DHA)-MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi’nde Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Umut Davut Başoğlu, \"Fiziksel Okur yazarlığın Beden Eğitimi ve Rekreasyon Açısından Önemi\" başlıklı bildirisi ile birincilik ödülüne layık görüldü.

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Beden eğitimi ve spor öğretimi, spor üretimi, sporda psiko-sosyal alanlar, spor antrenman bilimleri, spor sağlık bilimleri, spor tarihi felsefesi, olimpik hareket ve ruh, toplumsal cinsiyet ve spor konularının ele alındığı kongreye ulusal ve uluslararası 600 akademisyen katıldı.

FİZİKSEL OKURYAZARLIK NEDİR ?

Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Umut Davut BAŞOĞLU, ilk kez ülkemizde ele alınan \"Fiziksel Okuryazarlık\" (Physical Literacy) konusunda hazırladığı, \"Fiziksel Okuryazarlığın Beden Eğitimi ve Rekreasyon Açısından Önemi\" başlıklı bildiriyle, kongre bilim kurulu tarafından birinciliğe layık görüldü.

Kaliteli bir beden eğitimi veya spor programının nihai amacıyla ilgili bir kavram olan fiziksel okuryazarlık, sağlıklı aktif yaşama ve fiziksel rekreasyon fırsatlarının geliştirilmesi konularını ele alıyor. Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO), 2016-2017 öğretim yılından itibaren Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon olmak üzere üç bölümüyle eğitim veriyor.

(FOTOĞRAF)

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