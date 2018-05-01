Nişantaşı Üniversitesi'nden  “Sıfır Atık Projesi”

İSTANBUL, (DHA)- Nişantaşı Üniversitesi, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması adına, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki \"Sıfır Atık Projesi\"ni kampüslerinde hayata geçirdi.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınmasını sağlayan \"Sıfır Atık Projesi\"ni ilk uygulamaya geçiren okullardan biri olan Nişantaşı Üniversitesi, gelecek nesillere temiz bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakılmasını hedefliyor. Bu kapsamda, kampüslerde çalışmalar hayata geçirilmeye başlandı.

Üniversitenin kampüslerinde, öncelikle atık kaynakları belirlenerek, değerlendirilebilir atıkların toplanması için kumbaralar yerleştirildi. Kantin ve mutfaklarda artan yemekler ise, hayvan barınaklarına gönderilmeye başlandı. Proje kapsamında üniversiteye yerleştirilen video duvarlarıyla afiş ve poster gibi basılı çalışmaların tamamına son verilerek, kağıt israfı da en aza indirgeniyor. Bunların yanı sıra okulun tüm tanıtım ve promosyon ürünleri tamamen geri dönüşümlü malzemeden üretiliyor.

“Sıfır Atık” Projesi kapsamında, okul içinde kullanılan tüm aydınlatma cihazları için tasarruflu aydınlatmaya geçildi ve kullanılmayan alanlardaki ürün mekanikleri değiştirilerek boşa enerji tüketiminin azaltılması planlandı. Merkezi ısıtma sistemleri yenilenerek, ısıtma konusunda da tasarruf sağlanıyor.

Proje kapsamında kampüs içinde alınan tedbirler haricinde kurulan “Çevre Farkındalığı Ofisi” ile Nişantaşı Üniversitesi, hem kampüs içi kullanılmayan alanlarda enerji tasarrufu sağlıyor hem de öğrencilerin bilgi alıp proje üretebilecekleri birim sunuyor.

Bunlara eş zamanlı olarak, atık geri dönüştürme konusunda öğrencilere, akademik ve idari personele yönelik sempozyumlar ve konferanslar aracılığıyla bilinçlendirme çalışmaları da yapılıyor.

Bu çalışmalardan ilki “Sıfır Atık Sempozyumu” oldu. Sempozyumda İSTAÇ Genel Müdürü Fahrettin Soran, İstanbul’da atık yönetimi konusunda detaylı bilgiler verirken, Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Sevcan Aydın ve Dr. Selma Şekercioğlu atıktan enerji üretimi ve iklim değişikliği konularında bilgilerini paylaştı.

İsrafın önlenmesi, atıkların azaltılması, dönüştürülmesi ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak felsefesiyle uygulanan \"Sıfır Atık\" alanında projeler ve bilinçlendirme çalışmaları, önümüzdeki dönemde de çeşitlenerek devam edecek.

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