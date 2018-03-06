T24 LogoT24 Logo
Spor

Nişantaşı Üniversitesi'nden Crossfit yarışması: "Uni Battle:En Güçlü Üniversiteli 2018"

İSTANBUL, (DHA)-NİŞANTAŞI  Üniversitesi Türkiye'nin ilk üniversitelerarası crossfit yarışması 'Uni Battle' ı düzenliyor

06 Mart 2018 18:12

İSTANBUL, (DHA)-NİŞANTAŞI  Üniversitesi Türkiye\'nin ilk üniversitelerarası crossfit yarışması \'Uni Battle\' ı düzenliyor. Gerçekleştirdiği etkinliklerle üniversite öğrencilerine hareketli bir yaşam alanı sunan Nişantaşı Üniversitesi, yine renkli bir etkinliğe imza atıyor. Powerlifting ve Strongman gibi yarışmaların özelliklerine sahip, katılımcıların genel güç ve dayanıklılık becerilerini sergileyecekleri “Uni Battle – En Güçlü Üniversiteli 2018” yarışması, 10-11 Mart 2018 tarihlerinde, Nişantaşı Üniversitesi ve CrossfitTaxim işbirliği ile Maslak 1453 Neotech Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Dünya çapında gittikçe popülerleşen ve yaklaşık 40 bin katılımcısı bulunan crossfit sporunu, Türkiye’de tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı hedefleyen, ülkemiz adına uluslararası crossfit oyunlarına katılım sağlayacak kaliteli sporcuların yetiştirilmesini amaçlayan “Uni Battle – En Güçlü Üniversiteli 2018” , üniversite öğrencilerinin katılımına açık olacak ve yarışmaya bireysel ya da gruplar halinde katılım sağlanabilecek. Ağırlık kaldırma, ağırlık fırlatma, temel jimnastik hareketleri ve koşu yarışı gibi etapların olacağı bu ödüllü organizasyon, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu desteği ile Türkiye’de ilk kez düzenlenecek.

“Uni Battle – En Güçlü Üniversiteli 2018” yarışması, teknoloji ve tanıtım stantlarını, canlı grup ve DJ performanslarını, Youtuber’ları ve birçok sürpriz sanatçıyı da izleyiciler ve sporcular ile buluşturacak.

(FOTOĞRAF)

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHANİŞANTAŞITürkiyeBattleGerçekleştirdiğiNişantaşıPowerliftingStrongmanEn GüçlüMartCrossfitTaximMaslakNeotech KampüsündeDünyaTürkiyedeAğırlıkSporları FederasyonuDJYoutuberlarıFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24