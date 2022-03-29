Nişantaşı Üniversitesinde araştırma görevlisi kıyımı; rektör yardımcısı asistanların üzerine yürüdü

Nişantaşı Üniversitesinde aralarında eşit işe eşit ücret talebiyle dilekçe verenlerin de bulunduğu 20 dolayında araştırma görevlisi işten çıkarıldı. Sayının artacağı, 60 asistanın işten çıkarılacağı düşünülüyor. Öte yandan Rektör Yardımcısı Mehmet Ünal kendisini alkışlarla protesto eden araştırma görevlilerinin üzerine yürüdü.

İşten çıkarma sebebi "performans düşüklüğü"

Nişantaşı Üniversitesinden araştırma görevlileri, İnsan Kaynakları tarafından çağrılan araştırma görevlilerinin “performans düşüklüğü” gerekçesiyle işten atıldığını söyledi.

Vakıf üniversitelerindeki sorunlar devam ederken Nişantaşı Üniversitesi çalışanları da sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışmış gazetelere demeçler vermişti. Üniversite yönetiminin bu demeçlerden sonra baskıyı artırdığını aktaran araştırma görevlileri, “Hepimiz ne zaman insan kaynaklarına çağrılacağız diye bekliyoruz. İp üstündeyiz ne olacağını bilmiyoruz. Aramızda eşit ücret için okul yönetimine dilekçe verenler de var. 60 araştırma görevlisinin çıkarılabileceğini düşünüyoruz” dedi.

İnsan Kaynaklarına çağrılan asistanlara arabulucu eşliğinde para teklif edildiği, yasal tazminatın çok altında kalan bu rakamı kabul etmeyenlere de "Kod 22'den çıkarıldınız ama ya bu parayı kabul edersin ya da tazminat vermeyiz" denildiği aktarıldı.

"Eğitim bu!"

Gelişme üzerine araştırma görevlileri üniversitede toplandı. Rektör Yardımcısı Mehmet Ünal, kalabalığın yanından geçisi sırasında alkışlarla protesto edildi. Ünal, kendisini protesto edenlerin üzerine yürüdü ve bağırdı. Ünal'ın bağırışları üzerine bir araştırma görevlisi "Tutumunuzu da gördüler, üslubunuzu da gördüler. Bu mu eğitim!" sözleri ile tepki gösterdi. Aynı tonda devam eden Rektör Yardımcısı Ünal, "Eğitim bu" diye bağırarak yanıt verdi.