Nişantaşı Üniversitesi, Uluslararası Oryantiring Kış Kupası'nın dördüncü etabına ev sahipliği yaptı

İSTANBUL, (DHA)- ORYANTIRING Akademi ve Kuzey Geyikleri Doğa Sporları Kulübü ortaklığında üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Oryantiring Kış Kupası\'nın dördüncü etabı Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Oryantiring; harita üzerinde işaretli hedeflerin bulunmasının amaçlandığı, ormanlar ve parklar başta olmak üzere haritası çizilmiş birçok yerde yapılabilen bir doğa sporu. Bu yıl Belgrad Ormanı\'nda başlayan Uluslararası Oryantiring Kış Kupası\'nda dördüncü etaba Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Kampüsü\'nde, eğitim projesi kapsamında verilen derslerden biri olan oryantiring için bu dersi alan 30 kursiyer mücadele etti. Kursiyerler yurtiçi ve yurtdışından her yaştan rakipleriyle ile bir araya gelirken üniversite bünyesindeki \"Tazelenme Üniversitesi\" adı altında devam eden 60 yaş üstü eğitim projesi kursiyerleri de kıyasıya mücadele etti.

Beş gün süren ve toplam 10 etaptan oluşan yarışmaya, 60\'ı yabancı 230 sporcu katıldı. Yarışmanın en küçük sporcusu 6 yaşında Türkiye\'den Alaz Tural, en yaşlı sporcu ise 80 yaşındaki Danimarkalı Leif Skovgaard Knudsen oldu. Yarışmacılar Belgrad Ormanı başta olmak üzere Gülhane Parkı, Maçka Parkı, Emirgan Parkı, Arnavutköy Mahallesi ve Bahçeköy Merkez Mahallesinde ter döktü. Diğer etaplarıyla devam edecek olan kupa, 30 Ocak\'ta sona erecek.

Yarışın tüm etapları ise şu şekildeydi:

26.01.2018 Etap 1 - Irmak Kapı, Belgrad Ormanı

26.01.2018 Etap 2 - Gülhane Parkı, Fatih

27.01.2018 Etap 3 - Arnavutköy Mahallesi, Beşiktaş

27.01.2018 Etap 4 - Nişantaşı Üniversitesi, Maslak

28.01.2018 Etap 5 -Fatih Çeşmesi, Belgrad Ormanı

28.01.2018 Etap 6 - Maçka Parkı, Beşiktaş

29.01.2018 Etap 7 - Ayvat Bendi, Eyüp

29.01.2018 Etap 8 - Emirgan Parkı, Sarıyer

30.01.2018 Etap 9 - Valide Bendi, Belgrad Ormanı

30.01.2018 Etap 10 - Bahçeköy, Sarıyer

(FOTOĞRAFLI)