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Politika

'Nişantaşı Üniversitesi' kuruluyor

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

21 Nisan 2012 00:21

 

Yüksek öğretim kurumlarında değişiklik yapan kanun tasarısı Meclis Başkanlı'na sunuldu. Tasarıda Nişantaşı'na vakıf üniversitesi kurulması da var.
 
İstanbul'da 2 vakıf tarafından Murat Hüdavendigar ile Nişantaşı Üniversiteleri kurulacak.
 
Sunulan tasarıya göre, Muğla Üniversitesi'nin adı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak değiştirilecek.
 
İstanbul'da Merve Eğitim ve Kültür Vakfı'nca Murat Hüdavendigar Üniversitesi adıyla; Engin Fikirler Eğitim ve Kültür Vakfı'nca da Nişantaşı Üniversitesi adıyla vakıf üniversiteleri kurulacak.
 
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu'nda öğrenimlerini sürdüren öğrenciler, öğretim elemanları ve Nişantaşı Meslek Yüksekokulu'nun malvarlığı, Nişantaşı Üniversitesi'ne devredilecek.

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