'Nişantaşı Üniversitesi' kuruluyor

Yüksek öğretim kurumlarında değişiklik yapan kanun tasarısı Meclis Başkanlı'na sunuldu. Tasarıda Nişantaşı'na vakıf üniversitesi kurulması da var.

İstanbul'da 2 vakıf tarafından Murat Hüdavendigar ile Nişantaşı Üniversiteleri kurulacak.

Sunulan tasarıya göre, Muğla Üniversitesi'nin adı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak değiştirilecek.

İstanbul'da Merve Eğitim ve Kültür Vakfı'nca Murat Hüdavendigar Üniversitesi adıyla; Engin Fikirler Eğitim ve Kültür Vakfı'nca da Nişantaşı Üniversitesi adıyla vakıf üniversiteleri kurulacak.

Nişantaşı Meslek Yüksekokulu'nda öğrenimlerini sürdüren öğrenciler, öğretim elemanları ve Nişantaşı Meslek Yüksekokulu'nun malvarlığı, Nişantaşı Üniversitesi'ne devredilecek.