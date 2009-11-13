Nişantaşı Restoran Haftası’nda son üç gün









New York, Washington, Stockholm gibi şehirlerde sıkça düzenlenen ‘restoran haftaları’ Türkiye’de ilk kez İstanbul’un yeme-içme konusunda ilk akla gelen semtlerinden Nişantaşı’nda gerçekleşiyor. 15 gün süresince restoranlar kendi konseptlerine uygun olarak hazırladıkları menüleri şarap eşliğinde misafirlerine sunuyor. Menüler üç lezzet ve bir kadeh şarap 20.00 TL, üç lezzet ve iki kadeh şarap 40.00 TL şeklinde fiyatlandırılmış.

Etkinlik süresince devam edecek bu lezzet şöleni; şarap tadımları, yemek sohbetleri, happy hour'lar ve VIP lounge'lar ile Nişantaşın’da hayatı daha da renkli kılmayı amaçlıyor. 2 Kasım günü başlayan Kayra Nişantaşı Restoran haftası 16 Kasıma kadar ziyaret edilebilir.

Kayra Nişantaşı Restoran Haftası’nı projenin yaratıcısı Funda Güzelmeriç İnansal ile etkinlik hakkında konuştuk.

Restoran Haftası organize etme fikri nasıl ortaya çıktı?

Restoran Haftası, yeni açacağım sosyal paylaşım sitesi Dudetable’ın bir projesi. Kayra Şarapları da kurumsal sponsorumuz. Proje sahibi benim ama projenin gelişimini Kayra Şarapları ile birlikte yürütüyoruz.

Projenin amacı nedir?

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi yeme içme sektörü Nişantaşı’nda da belirli ivme kaybı yaşadı. Amacımız rafine lezzetleri ve yanında uygun olacak şarapları daha fazla kişiyle buluşturmak. O içerikteki sanatsal ve kültürel faaliyetlerle şehir kültürüne katkıda bulunmak.

Katılımcılardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Katılım yüksek, bu bizi ve organizasyona katılan mekânları çok mutlu ediyor. Yeme-içme haricindeki etkinliklerimize de çok ilgi görüyor. Şarap eğitimleri, sanat galerilerindeki sergi açılışları… Etkinliklere katılan kişiler yeni lezzetlerle buluşuyor, yemek eşliğinde şarap içiyor; sergileri geziyor. Gelen tepkiler gayet olumlu.

Etkinliklerden bahsedebilir misiniz?

Sokaklarda fıçı enstalasyon sergileri var. Türkiye’nin önemli dergileri, içinde şarap bekletilmiş fıçıları ‘sarapla hayat’ konusu altında tekrar tasarladılar; ayrıca şunu da belirtmeliyim: fıçı enstalasyon sergilerimiz ayın 16’sından sonra City’s alışveriş merkezinde kalıcı sergi olarak gezilebilir. Dergilerimizin ve tasarımcıların bu etkinlik için yaptıkları ‘tasarım sofralar’ projesi var. Masalarımızı özel konseptlerle tasarlıyor ve misafirlerini ağırlıyorlar.

Yemek sohbetlerimiz var. Gurmeler, sosyal hayattan önde gelen yeme-içme sevenler, sağlıklı beslenme konusunda yetkin uzmanlar geliyor ve yeme-içme konuşuluyor. Beş adımda şarap tadımı eğitimimiz ve yemek-şarap uyumu eğitimimiz var. En önemli etkinliğimiz –şüphesiz- yemek-şarap uyumu test edilmiş olan 20 ve 40 TL’lik menülerimiz.

Bu organizasyon için Nişantaşı’yı seçmenizin belli bir nedeni var mı?

Nişantaşı’da yapmamızın üç nedeni var: gerçekten yeme- içme trendlerinin çıktığı yer Nişantaşı, şehir kültürünü doğru algılayan ve uygulayan bir yer, belediye başkanımız vizyona sahip ve her konuda destek oluyor.







Etkinlik nasıl son bulacak?

16 Kasım öğleninde Kırıntı’nın yaş gününü kutlayacağız, akşam da Gülse Birsel’in vizyona girecek filminin galası olacak.

O halde son günü kaçırmamak lazım!

Aynen öyle… Son günü kaçırmamak lazım!

Okuyucularımızın detaylı bilgi alabilecekleri bir internet adresi verebilir misiniz?