Nişantaşı’ndaki tarihi binada dolandırıcılık: Ünlü isimlerden para toplayan apartman görevlisi, eşi ve çocuğunu da bırakıp kayıplara karıştı

İstanbul Nişantaşı’nda ünlü isimlerin yaşadığı tarihi binada, apartman görevlisi para topladı, ardından kayıplara karıştı. Eşi ve çocuğunu da geride bırakan görevli için kayıp ilanı verildi.

Hürriyet’ten Sinem Vural’ın haberine göre Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede, Zafer Algöz, Adil Şentekin gibi tanınmış isimlerin oturduğu Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi’nde bulunan tarihi binada çalışan apartman görevlisi, ihtiyacı olduğunu söyleyerek kendisine yakın bulduğu isimlerden 5’er bin lira aldı. Ardından, eşi ve çocuğunu bırakarak topladığı paralarla kayıplara karıştı. Apartman yöneticisi kendisi hakkında kayıp ilanında bulunurken, para veren daire sahipleri dolandırılıp dolandırılmadıklarını anlamaya çalışıyor.

Birçok kişi verdiği paranın rakamını söylemediği için, görevlinin tam olarak ne kadarlık bir meblağ kayıplara karıştığı bilinmiyor. Ancak yönetimin söylediğine göre bazı kişilerden “borcum var” diyerek 5 bin lira alan görevli, bazı evli çiftlerden çifter çifter para topladı. Henüz şikâyette bulunmayan yönetim, önce apartman görevlisinin ortaya çıkmasını bekliyor.

Bir haftadır ailesinin de kendisine ulaşamaması nedeniyle ilk toplantıda iş akdi feshedilecek olan görevli hakkında daha sonra şikâyette bulunulacak.