Nişantaşı'ndaki bir kafede tepki çeken uygulama: Masa işgal süresi 30 dakika ile sınırlıdır; asgari tüketim 30 TL

Eski milletvekili, siyasetçi Ufuk Uras, sosyal medya hesabından Nişantaşı’nda oturduğu bir kafedeki “masa işgal süresi ücreti” notuna tepki gösterdi. Uras’ın paylaştığı fotoğrafta masa işgal süresi 30 dakika ile sınırlandırıldığı ve müşterinin en az 30 lira değerinde sipariş verilmesinin mecburi tutulduğu görülüyor.

Uras, yaşadığı deneyimi Twitter hesabından, “Hrant Dink anmasından sonra bir arkadaşımızla buluşacağız, bu yer söylendi, gittik kahvemizi içerken uyarı notunu fark edip fotoğrafını çektim, o sırada arkadaşım gelince de garsona 'kronometreyi başa mı alacaksınız, bu ne rezalet' dedik, çalışanlar da mahçup tabii. Never again” notuyla paylaştı.

“Mekân sahibi resmen ‘İki çay içiyorsan, yarım saat otur s… git’ demiş!”

Öte yandan Sabah yazarı Mevlüt Tezel de bugünkü köşesinde söz konusu konuya değindi. Uras’ın sosyal medya paylaşımını hatırlatan Tezel, “Sabah Pazar ekinin gündeme getirdiği, Karl Marx'a 'Das Kapital'i yeniden yazdıracak bu çılgın uygulama” yorumunu yaptı. “Peki, bu hesapla 60 lira yer içersek bir saat mi oturacağız?” diye soran Tezel, “Bu notu görünce normalde o masaya oturmamak lazım! En pahalı çayı, kahveyi sat ama böyle saygısızca not koyma!” diye tepki gösterdi. Tezel, “Mekân sahibi resmen ‘İki çay içiyorsan, yarım saat otur s… git’ demiş!” ifadesini kullandı.