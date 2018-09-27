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Nişanlısıyla tartışan Hazal, intihar etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, telefonla konuştuğu nişanlısıyla tartışan Hazal D

27 Eylül 2018 16:26

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, telefonla konuştuğu nişanlısıyla tartışan Hazal D. (24), evde tavana bağladığı iple kendisini asıp, yaşamına son verdi. 
Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesine bağlı Düzlerçamı Mahallesi\'nde meydana geldi. Alışveriş merkezindeki mağazada kasiyer olarak çalışan Hazal D., iddiaya göre, nişanlısı D.H. ile telefonla konuşurken, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Hazal D., mesai bitiminde evine gidip, tavana bağladığı iple kendisini astı. Hazal D.\'ye telefonundan ulaşamayan yakınları, eve geldi. Pencereden içeri bakan yakınları, Hazal D.\'yi tavana asılı gördü. Eve girip, genç kadını ipten indiren yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Hazal D.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hazal D.\'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'nun morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. 

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