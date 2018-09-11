Nişanlısını rehin alan uzman erbaş tutuklandı

İstanbul Pendik'te bir okulda, nişanlısı Hümeyra K.'yı bıçakla rehin alan Umut Demirkaya., sevk edildiği mahkemece "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı. Hümeyra K., polis sorgusunda nişanlısını sevdiğini belirterek şikayetçi olmadığını söyledi.

Pendik'te bir lisede, dün, nişanlısını bıçak zoruyla rehin alan uzman erbaş Umut Demirkaya., savcılık sorgusunun ardından, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Umut Demirkaya., soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandıktan sonra, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Umut Demirkaya, çıkarıldığı mahkemece "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanırken rehin alınan Hümeyra K., polis sorgusunda nişanlısından şikayetçi olmadı.

Hümeyra K. ifadesinde, "Umut'un psikolojik sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Umut benim nişanlımdır, kendisini seviyorum. Bu nedenle beni yakalamasından, tehdit ve hakarette bulunmasından dolayı şikayetçi değilim" dedi.



