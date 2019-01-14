T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nişanlısını öldüren Ceyda ile anne ve babası adliyede (2)

NİŞANLISINI ÖLDÜREN CEYDA TUTUKLANDI Balıkesir’in Edremit ilçesinde kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç’i (28) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla Adliyeye sevk edilen Ceyda M

14 Ocak 2019 22:47

NİŞANLISINI ÖLDÜREN CEYDA TUTUKLANDI
Balıkesir’in Edremit ilçesinde kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç’i (28) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla Adliyeye sevk edilen Ceyda M. (25), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi 326. Sokak\'taki evine gelen nişanlısı Gökhan Evinç\'i babasına ait pompalı tüfekle 2 el ateş ederek öldüren Ceyda M. ile birlikte annesi Canan Seyhan M.ve babası Bülent M. Edremit Adliyesi\'ne sevk edildi. Anne Canan Seyhan M. ve baba Bülent M., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Cinayet zanlısı Ceyda M. ise savcılık tarafından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi\'ne gönderildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)-

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NİŞANLISINICEYDA TUTUKLANDI Balıkesirin EdremitGökhan EvinçiAdliyeyeDarsofa Mahallesi Akçeşme CaddesiSokakGökhan EvinçCeydaCanan SeyhanBülentEdremit AdliyesiAnne Canan SeyhanCinayetBurhaniye CezaeviFatih Emrah
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24