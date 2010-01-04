Nişanlısını görmeye geldi göçük altında kaldı!

T24- Bursa’dan Erzurum’un Çat ilçesine nişanlısını görmeye gelen 20 yaşındaki Mustafa Özer, şiddetli yağış nedeniyle çöken toprak evde yaşamını yitirdi.



Yurt genelinde etkili olan şiddetli lodos önceki gece ve dün de etkisini sürdürürken, buna yağmur ve kar yağışı eklenince pek çok yerleşim biriminde zor anlar yaşandı.



Erzurum'da yaklaşık 500 köy yolu ulaşıma kapandı. Bursa’dan nişanlısını görmek için Çat ilçesine bağlı Yavi beldesine gelen Mustafa Özer’in (20) kaldığı toprak ev, aşırı yağmur ve kar nedeniyle yıkıldı. Göçük altında kalan Özer yaşamını yitirdi. Nişanlısının ölüm haberini alan Filiz Yıldız sinir krizi geçirdi. Çat’ta tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 yolcu otobüsü yaklaşık 3.5 saat sonra kurtarıldı.



Iğdır'da lodosun etkili olduğu Halfeli beldesindeki 75’inci Yıl ilköğretim Okulu’nun çatısı bir evin üzerine düştü. Boş odaya rastladığı için ölen, yaralanan olmadı.



Van'da ise THY’nin Ankara’dan kalkan uçağı, fırtına ve kar yağışı yüzünden Ferit Melen Havaalanı’nı pas geçerek Diyarbakır’a indi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.



Samsun'da Atakum ve İlkadım ilçelerinde, lodosun etkisiyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 21 kişi tedavi altına alındı.



Çankırı'da, merkeze bağlı Çivi köyünde şiddetli rüzgâr nedeniyle caminin minaresi yıkıldı.



Elazığ'da Önceki akşam başlayan yağmur gece şiddetini artırınca kent merkezindeki birçok evi su bastı.



Adana Tufanbeyli’de hızı saatte 74 kilometreyi bulan fırtınada 6 ev ile bir ilköğretim okulunun çatısı uçtu.



Yaz havasına veda



Geçen 2009 yılı bahardan kalma sıcaklıklarla veda ederken, yeni yılın ilk günlerinde kara kış tüm Türkiye’yi etkisi altına alacak. Haftanın ilk günü yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken, İstanbul’da ise 2010’un ilk kar yağışı yağmurla birlikte kendini gösterecek.





Minare evin üzerine yıkıldı



Muş’ta hızı saatte 120 kilometreye ulaşan lodos kent merkezini savaş alanına çevirdi. Muş Belediye Başkan Vekili Rıfat Özen, yaklaşık 500 ev ile işyerinin çatısının uçtuğunu, 5 caminin minaresinin yıkıldığını belirti. Özen, minarelerden birinin, 8 kişinin kaldığı evin üzerine düştüğünü ancak ölü ve yaralı olmadğını söyledi. Muş Valisi Erdoğan Bektaş da enerji nakil hatlarındaki hasar nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri olduğunu, iki okulun çatısında da ciddi hasar meydana geldiğini ve bu okullarda bir gün eğitime ara verileceğini bildirdi.

