Nişanlısını dövdü, karakolda kendini "Erdoğan'a hakaret etti" diyerek savundu; kadın ifadeye çağrıldı!

Nişanlısına şiddet uygulayan Kadir E., gözaltına alınıp götürüldüğü karakolda kendini “Cumhurbaşkanı’na hakaret etti, ittim” diye savununca mağdur kadına ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan soruşturma açıldı. Şiddet mağduru kadın, suçlamayla ilgili ifade vermek zorunda kaldı. Kadir E. şiddetten tutuksuz yargılanıyor.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Belçika’da doğan Hülya B., 6 ay önce Kadir E. ile tanışıp sevgili oldu. Nişanlanan çift, 4 ay önce Küçükçekmece’de bir eve çıktı. Hülya B.’nin iddiasına göre 23 Mart’ta sevgilisiyle tartışmaya başladı. Tartışma üzerine Kadir E., genç kadını dövdü. Karakola sığınan kadın, “Kadir daha önce de beni kör etmekle, camdan atmakla, öldürmekle tehdit etmiş ve dövmüştü” diyerek şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Kadir E. dayak ve tehdit iddiasını reddetti. Belçika’da IŞİD’in gerçekleştirdiği bombalı saldırılar hakkındaki haberleri izledikleri sırada nişanlısının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a küfrettiğini iddia eden Kadir E., şöyle devam etti:

Hakaretten ifade verdi

“O esnada ‘Benim ülkemde patlamalar oluyor, kimse üzülmüyor’ dedim. Hülya ise küfrederek ‘Tayyip yüzünden oluyor bu patlamalar. Benim vatanım, Belçika’ dedi. Tartıştık, kendisini bir kere itekledim.” Bunun üzerine Hülya B., ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ifadeye çağrıldı. 3 ay süreyle çağrılı koruma verilen Hülya B. serbest bırakılırken; Kadir E. hakkında Küçükçekmece 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten yaralama’ suçundan dava açıldı.

‘’Hakaret etmedim”

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ifade vermek zorunda kalan Hülya B., kolundaki Atatürk dövmesini göstererek şöyle dedi:

“4 aylıkken Belçika’ya gittim. Oranın kültürüyle büyüdüm ama hiçbir zaman vatanımdan vazgeçmedim. Atatürkümüzün resmini bile koluma dövme yaptırdım. Erkek arkadaşımla aramızdaki bir mevzudan ötürü neden devlet büyüklerime hakaret edeyim? Türklüğümden de devlet büyüklerimden de gurur duyuyorum. Bu suçlamalar Kadir’in kendisini kurtarmak için yaptığı iddialardır.”