T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yine 'namus' cinayeti: Nişanlısını, başını kayalara vurarak öldürdü

Mersin, bugün korkunç bir kadın cinayetine tanık oldu. Olay yerine giden polis cesede bakmakta zorlandı

26 Ekim 2013 23:02

Mersin’de 24 yaşındaki Reber D., kendisini aldattığını öne sürdüğü nişanlısı, 23 yaşındaki Neslihan K.’yi başını kayalıklara vurarak öldürdü.

Mustafa Ercan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre olay, öğle saatlerinde merkez Akdeniz İlçesi’ndeki Balıkçı Barınağı dalgakıran kayalığında meydana geldi. Reber D.ile Neslihan K., dalgakıran kayalığına geldi. Kayalıkların üzerine oturup konuşan Reber D. ile Neslihan K. arasında tartışma çıktı. Genç kızın başını tutarak kayalıklara ardı ardına vuran Reber D., çevredekilerin müdahalesi üzerine kaçtı. İhbar üzerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Neslihan K.’nin öldüğü anlaşıldı. Emniyet Müdürü Arif Öksüz de olay yerine gelerek bilgi aldı. Yapılan incelemenin ardından Neslihan K.’nin cesedi otopsi için Mersin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaçan Reber D. ise, Balıkçı Barınağı bölgesindeki lunapark çevresinde yakalandı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınan Reber D., Neslihan K.’nin nişanlısı olduğunu, kendisini aldattığını öne sürerek bu nedenle çıkan tartışma sonucu onu öldürdüğünü söyledi.

ETİKETLER

nişanlımersincinayetnamusöldürdüpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24