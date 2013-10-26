Yine 'namus' cinayeti: Nişanlısını, başını kayalara vurarak öldürdü

Mersin’de 24 yaşındaki Reber D., kendisini aldattığını öne sürdüğü nişanlısı, 23 yaşındaki Neslihan K.’yi başını kayalıklara vurarak öldürdü.

Mustafa Ercan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre olay, öğle saatlerinde merkez Akdeniz İlçesi’ndeki Balıkçı Barınağı dalgakıran kayalığında meydana geldi. Reber D.ile Neslihan K., dalgakıran kayalığına geldi. Kayalıkların üzerine oturup konuşan Reber D. ile Neslihan K. arasında tartışma çıktı. Genç kızın başını tutarak kayalıklara ardı ardına vuran Reber D., çevredekilerin müdahalesi üzerine kaçtı. İhbar üzerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Neslihan K.’nin öldüğü anlaşıldı. Emniyet Müdürü Arif Öksüz de olay yerine gelerek bilgi aldı. Yapılan incelemenin ardından Neslihan K.’nin cesedi otopsi için Mersin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaçan Reber D. ise, Balıkçı Barınağı bölgesindeki lunapark çevresinde yakalandı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınan Reber D., Neslihan K.’nin nişanlısı olduğunu, kendisini aldattığını öne sürerek bu nedenle çıkan tartışma sonucu onu öldürdüğünü söyledi.