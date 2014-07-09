Nişanlısını 'bakire değil' diye öldürüp, ormana gömdü

İstanbul Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne dün akşam saatlerinde giden Kemal A. isimli kişi, bir süre önce nişanlandığı Nuriye T. ile pazar günü Sakarya'ya gezmeye gittiklerini söyledi. Kent ormanında gezerlerken nişanlısının bakire olmadığını öğrenince kendini kaybederek öldürüp ormana gömdüğünü söyledi.

DHA'nın haberine göre, emniyette ifade veren Kemal A.'nın, "Bir süredir beraberiz. Pazar günü İstanbul'dan gezmek için Sakarya'ya geldik. Kent ormanında dolaşırken onun kız olmadığını öğrendiğimde kendimi kaybettim. Ne yaptığımı bilmiyorum. Kendime geldiğimde elim yüzüm kan içerisindeydi. Sonra onu ormanlık alanda açtığım çukura gömüp kaçtım ve İstanbul'a geldim. İki gün rüyalarıma girince gelip teslim oldum" dedi.

Bu ifade sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü cinayeti, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçti.



Sabah saatlerinde, olay yerinin jandarma bölgesi olması nedeniyle jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcısı ile birlikte kent ormanında şüphelinin tarif ettiği bölgede yaptığı araştırma sonucu Nuriye T.'nin kanlar içindki çıplak cesedini gömüldüğü yerden çıkardı. Yaklaşık 1 metre derinlikten çıkartılan Nuriye T.'nin kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada nişanlısını öldürüp gömen Kemal A. ise suç yerinin Sakarya olması nedeniyle Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'ndan bir ekip onu İstanbul'dan teslim alıp Adapazarı'na getirecek.