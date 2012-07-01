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Yaşam

Nişanlısına kızdı, baltayla sokağa çıktı

Hyde’ın çevreye verdiği zararın 50 bin pound (yaklaşık 140 bin TL) olduğu bildirildi

01 Temmuz 2012 20:04

İngiltere’de nişanlısıyla tartışan Paul Hyde eline baltayı alıp sokağa çıktı. Önüne gelen araçları parçalayan Hyde mahalle halkına kabus dolu anlar yaşattı.

İngiltere’nin Essex bölgesinde yaşayan Paul Hyde eşyalarını toplamak için ayrıldığı nişanlısı Alison Hall'un evine gitti.
 
Çift tartışmaya başladı. Kavga büyüyünce kontrolünü kaybeden Hyde eline bir balta alıp Hall’un komşusunun boğazına dayadı.
 
Komşu kadına zarar vermeden apartmandan çıkan 46 yaşındaki saldırgan bu sefer de sokaktaki araçları parçalamaya başladı.
 
Mahalle sakinleri kendilerini evlerine kilitledi ve polise haber verdi.
 
Olay yerine ulaşan polis ekipleri Hyde’ı plastik mermi kullanarak etkisiz hale getirdi.
 
Hyde’ın çevreye verdiği zararın 50 bin pound (yaklaşık 140 bin TL) olduğu bildirildi.
 
Hall Hyde'a Sevgililer Günü'nde yolladığı karta teşekkür etmediği için kızmış, çift bu konu yüzünden çıkan tartışmadan sonra ayrılmıştı.

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