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Yaşam

Nişanlısı tarafından terk edilen adam kendisiyle evlendi

07 Kasım 2020 00:20

Brezilya’da nişanlısı tarafından terk edilen bir adam, kendisiyle evlendi.

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