Nişanlısı karakola gelince kendini astı

T24- İzmir'in Buca İlçesi'nde eski nişanlısının sokağında olay çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan 24 yaşındaki Özcan Kurtuluş karakolda kendisini kemerle pencereye asıp yaşamına son verdi.







Şirinyer Semti, 457 Sokak'ta saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, ablasıyla birlikte tekstil atölyesi işleten 24 yaşındaki Özcan Kurtuluş, eski nişanlısı M.U.'nun evinin bulunduğu sokağa gitti. Yeniden barışmak istediğini söylediği M.U.'dan olumsuz yanıt alan Kurtuluş, kendisini kolundan yaralayıp çevresine zarar vermeye başladı. Haber verilmesiyle bildirilen adrese giden polis ekipleri, Kurtuluş'u gözaltına aldı.



Şirinyer Polis Merkezi'nde, olayla ilgili M.U.'nun şikayet işlemleri yapıldığı sırada avukat görüşme odasında bekleyen Özcan Kurtuluş, kendisini belinden çıkardığı kemerle pencereye astı. Karakolda yapılan incelemenin ardından Kurtuluş'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Gece boyunca mesajlaşmış

Özcan Kurtuluş´un polis merkezinde intiharının ardından yapılan soruşturmada, bazı ayrıntılar da ortaya çıktı. Yaklaşık 1.5 ay önce, 1.5 yıldır nişanlı olduğu M.U.´yla ayrılmalarına rağmen telefonla görüşmelerini sürdüren Özcan Kurtuluş´un, gece yarısına kadar mesajlaştığı anlaşıldı. Gece saat 01.00 sıralarında kontörünün bitmesinin ardından ablası Özlem Büyükdede´yi arayıp, ondan kontör isteyen Kurtuluş, daha sonra evden ayrılıp, nişanlısının evinin bulunduğu 457 sokağa gitti.



Nişanlısı gelince canına kıydı

Burada nişanlısının kendisiyle görüşmeyip, barışma teklifini de geri çevirmesi üzerine Özcan Kurtuluş, aldığı alkolün de etkisiyle kendisini kolundan yaralayıp çevresine zarar vermeye başladı. Bu sırada da nişanlısının annesi E.U.´nun şikayeti üzerine sokağa gelen polis ekipleri, Kurtuluş´u, Şirinyer Polis Merkezi´ne götürdü.



Karakolda kendisinden şikayetçi olmak için eski nişanlısının da annesiyle birlikte geldiğini görünce büyük üzüntü yaşadığı bildirilen Özcan Kurtuluş, avukat görüşme odasına konuldu. Burada Kurtuluş´un, kemerini ilk olarak pencerenin korkuluğuna ardından da boğazına geçirdikten sonra kalorifer peteğinin üzerine çıkıp kendisini boşluğa bırakarak canına kıydığı belirlendi. Yaklaşık 1 metre 70 santim yüksekliğindeki pencereye kendisini asan Özcan Kurtuluş´un acı haberi, karakola çağırılan yakınlarına polislerce verildi.



Ablaların isyanı

Olayın ardından Özcan Kurtuluş´un otopsi yapılmak üzere götürüldüğü İzmir Adli Tıp Kurumu´na giden annesi Ümmügül Kurtuluş ile ablaları Özlem Büyükdede ve Sitem Yıldız, yaşananlara isyan etti. Özcan Kurtuluş´la en son kendisinin gece saat 04.30 sıralarında görüştüğünü söyleyerek gözyaşı döken anne Ümmügül Kurtuluş, oğlunun kendisine iyi olduğunu, merak etmemesini ve sabaha doğru eve geleceğini söylediğini dile getirdi.



Abla Özlem Büyükdede ise, kardeşinin kendisinden gece yarısı kontör istediğini söyleyerek, ``Sonrasında nişanlısının evine gitmiş bu arada da biraz alkol almış. Onların şikayeti üzerine de gözaltına alınmış. Böyle bir durumda olan insanın ruh hali göz önünde bulundurulmadan odaya nasıl yalnız konulur. En azından kemeri ve ayakkabı bağları alınmalıydı'' dedi.



Polisin kendisini aradığını söyleyen abla Sitem Duyar da, ``Kardeşim hakkında gözaltı işlemi yapıldığını söyleyerek karakola çağırdılar, sonrasında da haberi verdiler. Polis ve savcıdaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayda ihmali bulunanlar hakkında gerekli işlemin başlatılmasını talep edeceğiz'' dedi.





Nişanlısına sürpriz hazırlamış

Bugün sabah saatlerinde Kurtuluş´un kuzeni Cihan Atalay´ın askere uğurlama töreninin yapıldığı otogardan dönen yakınları, acı haberle yıkıldı. Yakınları 1.5 yıl önce birbirlerini severek nişanlanan Özcan Kurtuluş ile M.U.´nun, ayrımalarına rağmen ailelerin araya girmesiyle görüşmeye devam etiklerini dile getirdi.



Özcan Kurtuluş´un, geçen bayram nişanlısına sürpriz yapmak için de birlikte çektirdikleri tüm fotoğrafları bir CD´de toplayıp çiçekle birlikte M.U.´nun evine göndermeyi bile planladığı öğrenildi.



Polis gözaltı işlemi yapılmadı



Polis yetkilileri ise, Özcan Kurtuluş hakkında sadece yakalama işleminin yapıldığını, nişanlısı M.U.´nun ifadesini verip şikayetçi olmasının ardından savcının talimatıyla gözaltı işleminin başlatılması için beklenirken, olayın yaşandığını belirtti.



