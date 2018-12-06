Nişanlının fidye tuzağı suya düştü



Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Zeytinburnu\'nda eski sevgilisiyle plan yaparak arkadaşlarına nişanlısını kaçırtıp fidye isteyen kadın ve arkadaşları düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 4 Kasım\'da Zeytinburnu\'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Gozal A. ile Zekare S. evlilik hazırlığı yapıyordu. Gozal A. eski sevgilisiyle birlikte bir plan yaparak nişanlısını fidye için kaçırttı. Yaptıkları plana göre, nişanlısını düğün hediyesini almak için bir eve çağıran Gozal A. burada planını devreye soktu. Eski sevgilisiyle yaptığı plana göre de gittikleri evde 3 kişi tarafından rehin alındı. Fidyeciler Zekare S.\'den kendisi ve nişanlısı için 50 bin dolar getirmesini söyledi. Zekare S. istenen fidyeyi bulamayınca olayı polise anlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Kısım Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip ile Gozal A\'nın tutulduğu eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyon da Gozal A. fidyecilerin elinden kurtarılırken, Mousa H., Mohammad A., Ahmed O. Ve Ali Dabbah A. gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler Gozal A\'nın fidyecilerden Mousa S. ile eski sevgilisi olduğu ve kaçırılma olayını beraber planladıklarını ortaya çıkardı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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