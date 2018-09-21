Nişanlı kız, kına gecesi öncesi intihar girişiminde bulundu

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Besni ilçesinde Hülya Y. (23), kına gecesi öncesi tabancayla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan genç kız, hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün öğleden sonra Besni\'nin Oyratlı köyünde meydana geldi. Yarın nişanlısı F.K. ile yapacakları düğün öncesi bu akşamki \'kına\' için hazırlık yapan Hülya Y., iddiaya göre, evde babası Haci Y.\'ye ait tabancayı çenesine dayayıp ateşledi. Silah sesiyle içeri girenlerin kanlar içerisinde bulduğu genç kız, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan genç kız, hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.



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