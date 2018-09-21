T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nişanlı kız, kına gecesi öncesi intihar girişiminde bulundu

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde Hülya Y

21 Eylül 2018 22:28

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Besni ilçesinde Hülya Y. (23), kına gecesi öncesi tabancayla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan genç kız, hastanede tedaviye alındı.
Olay, bugün öğleden sonra Besni\'nin Oyratlı köyünde meydana geldi. Yarın nişanlısı F.K. ile yapacakları düğün öncesi bu akşamki \'kına\' için hazırlık yapan Hülya Y., iddiaya göre, evde babası Haci Y.\'ye ait tabancayı çenesine dayayıp ateşledi. Silah sesiyle içeri girenlerin kanlar içerisinde bulduğu genç kız, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan genç kız, hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MustafaAdıyaman DHA ADIYAMAN BesniHülyaAğırOlayBesni OyratlıYarınHaciSilahBesni Devlet HastanesiAcilAdıyamanEğitimAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24