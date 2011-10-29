Nişanlı katliamı







T24- Ankara’da dün 22 yaşındaki Gazi Aktaş, kendisinden ayrılmakta ısrar eden nişanlısı Özge Barışkan’ı (18) ve amcası Sadık Barışkan’ı (27) öldürdükten sonra intihar etti.





Zaman'ın haberine göre, olay Seyranbağları’nda meydana geldi. Özge Barışkan, 11 ay önce nişanlandığı Aktaş’tan kıskançlık krizleri nedeniyle ayrılmak istedi. Aktaş, daha önce defalarca öldürmekle tehdit ettiği Barışkan ile barışmak için evlerine gitti.





Ancak olumsuz yanıt alan Aktaş, silahla nişanlısı Özge Barışkan’a defalarca ateş açtı. Araya girmek isteyen nişanlısının amcası Sadık Barışkan’ı da vuran Aktaş, silahı kafasına dayayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri üç kişinin cesedi ile karşılaştı. Savcılığın incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.





Gazi Aktaş’ın 3 gün önce de yine nişanlısının evine gelerek tehditler savurduğu ve kendisini evden kovan Sadık Barışkan’ın evin önünde duran otomobilini benzin dökerek ateşe verdiği öğrenildi. Aile, durumu polise bildirdi, ancak şikayetçi olmayınca Aktaş, serbest bırakıldı.



