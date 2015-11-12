Nişanlı çiftin nikahı karakolda bitti

Bursa’da, evlenmek için merkez Osmangazi İlçesi nikah memurluğuna gelen Özlem Y., memura damat Mehmet K.’nın kendisini baskı altına aldığını söyleyerek nikah kıydırmak istemedi. Nikah memurunun çağırdığı polis, Özlem Y. ve Mehmet K.’yı ifade için karakola götürdü.

DHA’nın haberine göre, Bursa’da kuaförlük yapan 29 yaşındaki Özlem Y., 31 yaşındaki Mehmet K. ile geçtiğimiz ağustos ayında nişanlandı. Çift, ilişkilerini resmiyete dökmek için Osmangazi Belediyesi Nikah Memurluğu’ndan bugün için gün aldı. Özlem Y. ile Mehmet K., saat 10.00’da nikahın yapılacağı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Osmangazi Belediyesi nikah dairesine geldi.

İddiaya göre, Özlem Y. ile Mehmet K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından nikah masasına oturmadan direk memurunun odasına giren Özlem Y., damadın dün gece kendisini dövdüğünü belirterek, evlenmek istemediğini, baskı yapıldığını söyledi. Damat Mehmet K.’nın, "Beni kandırdın. Buraya kadar getirdin. Ben sana bunun hesabını sorarım, yanına bırakmam" diye çıkışması üzerine Özlem Y., şikayetci olacağını söyleyerek polis istedi. Gelen polisler, Özlem Y. ile Mehmet K.’yı alarak Merinos Polis Karakolu’na götürdü. Özlem Y., Mehmet K.’nın, kendisini tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Polis, hakkında ’tehdit’ suçundan işlem yaptığı Mehmet K. ile Özlem Y.’yi serbest bıraktı.