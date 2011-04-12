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Yaşam

NİSAN'DA KAR YOLLARI KAPATTI ERZİNCAN (A.A)

12 Nisan 2011 02:32

-NİSAN'DA KAR YOLLARI KAPATTI ERZİNCAN (A.A) - 11.04.2011 - Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu ulaşıma kapandı, Erzincan-Gümüşhane karayolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Edinilen bilgiye göre kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Kayganlaşan yolda iki TIR'ın çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Bazı TIR'ların da kayması nedeniyle ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas karayolunda birtakım araçlar yolda mahsur kaldı.   Polis ekipleri, Sivas istikametine giden araçları, Erzincan-Sivas karayolunun 11. kilometresindeki TIR parkında önlem amaçlı bekletiyor. Söz konusu TIR'ların yoldan kaldırılmasının ardından, Erzincan-Sivas karayolunun ulaşıma yeniden açılacağı ifade edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan-Gümüşhane karayolunda da ulaşım güçlükle sağlanıyor. Araçların yolda mahsur kalmaması için Gümüşhane istikametine giden araçların Yalnızbağ beldesinde bekletildiği öğrenildi. Bu arada, Karayolları 64. Şube Şefliğine bağlı ekipler, karla mücadele ve tuzlama çalışması yapıyor.

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