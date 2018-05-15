Nisan'da bütçe giderleri yüzde 20.3 artışla 67.4 milyara çıktı

İstanbul, 15 Mayıs (DHA) – Bütçe açığı yılın ilk dört ayında yüzde 29.6 artışla, geçen yılın aynı dönemindeki 17.9 milyar liradan, 23.2 milyar liraya yükseldi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal Nisan ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmesinde şöyle dedi:

\"Nisan ayı bütçe açığı 2.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl Nisan ayında bütçe açığı 3 milyar lira olmuştu.

\"Bütçe gelirleri Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.8 artarak 64.6 milyar lira oldu.

\"Bütçe giderleri ise yüzde 20.3 artarak 67.4 milyar lira olarak gerçekleşti.

\"Ocak-Nisan döneminde bütçe açığı 23.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde bütçe açığı 17.9 milyar lira olmuştu.

\"Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.3 artarak 232 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 18.3 artarak 255.2 milyar lira olarak gerçekleşti.

\"Nisan ayında vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.5 artarak 45 milyar lira oldu.

\"Nisan ayında gelir vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.7 artarak 11.6 milyar lira oldu.

\"Özellikle istihdamdaki güçlü artışa bağlı olarak ücretler üzerinden alınan gelir vergisi tevkifatı yüzde 18.9 arttı.

\"Diğer taraftan dahilde alınan KDV tahsilatı Nisan ayında yüzde 7.4 arttı. Bununla birlikte dahilde alınan brüt KDV tahsilatının yüzde 25.9 artması ekonomideki canlılığa işaret etmektedir.

\"Nisan ayında ihracat kaynaklı yapılan KDV iadeleriyle indirimli orana ilişkin KDV iadeleri bir önceki yıla göre yüzde 48.1 artış göstermiştir.

\"Bu artışta KDV iadelerinin hızlandıran düzenleme ve uygulamalarımız etkili olmuştur. Bu yolla işletmelerimize kaynak noktasında önemli bir katkı sağladık.

\"Nisan ayında ÖTV gelirleri yüzde 19.8, ithalde alınan KDV yüzde 16.7, BSMV yüzde 26.1, damga vergisi yüzde 24.9 ve harç gelirleri yüzde 19 oranlarında arttı.

\"Nisan ayı vergi gelirleri performansı yılsonu vergi gelirleri gerçekleşmesinin bütçe hedeflerinin üzerinde gerçekleşeceğini teyit etmektedir.

\"Ocak-Nisan döneminde vergi gelirleri yüzde 20.3 ile yüksek artış performansı sergilemiştir. Bu artışta başta gelir, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV olmak üzere hemen hemen tüm vergi kalemlerindeki yüksek artışlar etkili olmuştur.

\"Ayrıca KDV iadelerinde görülen yüzde 33.3 oranındaki yüksek artışa rağmen toplam KDV tahsilatı bu dönemde yüzde 19 arttı.

\"Ocak-Nisan döneminde yaşanan olumlu gelişmeler vergi gelirlerinin bütçede öngörülen gelir hedefinin üzerinde gerçekleşeceğine işaret etmektedir.

\"Ayrıca, bu dönemde hazine portföyü ve iştirak gelirlerinde de 12.4 milyar lira ile beklentinin üzerinde tahsilat sağlandı.

\"Gerek Nisan gerekse Ocak-Nisan döneminde bütçe giderleri içerisinde sermaye giderleri ve sermaye transferi harcamaları yüksek bir seyir gösterdi.

\"Bu dönemde gerek ulaştırma sektöründe, gerek enerji, sulama ve tarım sektörlerinde ve gerekse eğitim ve sağlık sektörlerinde kamu kurumlarımızın yatırımları hızlandırma noktasında çalışmaları bu gelişmede belirleyici olmuştur. Bu yatırımların hızla tamamlanması ve hizmete girmesi sayesinde ekonomide verimlilik ve üretkenlik artacak, vatandaşlarımız refahı yükselecektir.

\"Diğer taraftan kamuda çalışan taşeron işçilerin kamuya geçişi Nisan ayı içerisinde tamamlandı. Bu geçişle birlikte söz konusu personelin aylıkları bütçemizin personel giderleri kalemlerinden ödenmeye başlandı.

\"İlk dört aylık bütçe gerçekleşmeleri 2018 yılı bütçe hedeflerine göre olumlu seyrini sürdürmektedir. Yılsonu itibarıyla bütçe gerçekleşmelerinin hedefler doğrultusunda oluşmasını sağlamak üzere gerekli çalışmalar sürdürülecektir.\"