Nişana giderken tren çarptı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da ağabeyinin nişanına gitmek için yola çıkan 26 yaşındaki Ahmet Kırmızı, yürüyerek rayların üzerinden karşıya geçmek istediği sırada yolcu trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi\'nden geçen tren hattında meydana geldi. Ağabeyinin nişanına gitmek için evden çıkan Ahmet Kırmızı, demir bariyerlerle kapatılan tren hattından yürüyerek karşıya geçmek istedi. Rayların üzerine geldiği sırada Mersin-İskenderun seferini yapan yolcu treninin çarptığı Kırmızı, metrelerce uzağa savruldu. Ağır yaralanan Kırmızı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen Kırmızı\'nın yakınları da nişanı bırakıp, hastaneye koştu.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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