Nisan yağmurları devam edecek

T24 - Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yağmur yurt genelinde etkili olmaya devam edecek. Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülecek yağışların, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Batman, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güney ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde öğle saatlerinde toz taşınımı görülecek. Sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Trakya, Göller Yöresi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.





Yağış şiddetli



Yağışların; Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Batman, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.





Kuvvetli rüzgar var



Rüzgarın; yurdun güney ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.





Toz taşınımına dikkat!



Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde öğle saatlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (görüş mesafesinde düşme, ulaşımda aksama vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.





Buzlanma ve don uyarısı



Sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Trakya, Göller Yöresi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayıbeklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.





Bölge bölge hava durumu



Marmara: Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli'nin yüksekleri, Bilecik ve Balıkesir'in yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak. Rüzgar; kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-40 km/saat) olarak esecek.



Ege: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri yağışlı geçecek. Yağışlar yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar'ın yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra Denizli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Rüzgar bölge genelinde yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/saat) esecek. Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.



Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar sağanak ve gökgürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Göller Yöresi'nde karla karışık yağmur şeklinde olacak. Yağışların Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek.



İç Anadolu: Çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur, sabah saatlerinde Eskişehir'in yüksekleri ile akşam saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Rüzgar, bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde, gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülecek.



Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı gececek. Yağışlar; yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



Doğu Anadolu: Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Yağışların; Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; bölgenin güneyinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/s) olarak esecek. Öğle saatlerinde bölgenin güneyinde toz taşınımı görülecek.



Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğleden saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/s) esecek. Öğle saatlerinde bölge genelinde toz taşınımı görülecek.





