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Yaşam

Nişan töreninde ahşap bina çöktü: 65 yaralı

Akhisar'a bağlı Yeğenova Köyü'ndeki Yusuf Kenar'a ait iki katlı ahşap bina, kızı için düzenlediği nişan töreninde çöktü.

18 Ekim 2008 03:00

Manisa´nın Akhisar İlçesi´ne bağlı Yeğenova Köyü´ndeki Yusuf Kenar´a ait iki katlı ahşap bina, kızı için düzenlediği nişan töreninde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Çökme sonucu yaralanan yaklaşık 65 kişi Aksihar ve Gördes Devlet Hastaneleri´nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Olay dün saat 21.00 sıralarında Yeğenova Köyü´de meydana geldi. Yusuf Kenar´a ait iki katlı ahşap bina, Kenar´ın kızı Besile Kenar için düzenlediği nişan töreninde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonucu nişan törenine katılan yaklaşık 65 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Akhisar Mustafa Kirazoğlu ve Gördes Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yaralıların çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu belirtilirken yaralıların yüksekten düşmeden dolayı genel vücut travması, topuk, diz, kalça ve bellerinde ezilmelerin olduğu bilirtildi. Yaralıların 57´sinin Aksihar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi´nde olduğu diğer 8 yaralının ise Gördes Devlet Hastanesi´nden Akhisar´a sevk edileceği belirtildi. Besile Kenar ve nişanlısı Süleyman Çetin´in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


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