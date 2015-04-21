Nisan ortasında kar sürprizi

Erzurum, Doğu Akdeniz üzerinden gelen kar yağışının etkisi altına girdi. Nisan ayının ilk karı gece saatlerinde Erzurum'a lapa şeklinde düştü.

Erzurum'da gündüz saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı sebebiyle sıcaklıklarda düşüş yaşandı. Gece saatlerinde termometreler 0 dereceyi gösterdi.

Kar nedeniyle Erzurum'da çok sayıda köy ve mezra yolu kapandı.

Şehir içi trafikte aksamalar yaşandı. Araçlarının kışlık lastiklerini çıkartıp yazlık lastik takan şoförler, araç kullanmakta zorlandı. Bazı araçlar şehir içi trafikte yolda kaldı.

Belediye ekipleri, iş makineleriyle yolları açtı ve cürüf serpti. Karayolları ekipleri ise şehirler arası yolları açık tutmak için kar kürüme çalışması başlattı.

Kar kalınlığı şehir merkezinde 5 santimetreye yükseldi.