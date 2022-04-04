'Nisana kadar yağ stoku var' demişti; bakanlıktan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Büyükhelvacıgil hakkında suç duyurusu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil hakkında "halkı galeyana getirmek ve yağ fiyatlarını yükseltmek" gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Büyükhelvacıgil Rusya Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya limanlarından ayrılamayan ayçiçek yağı yüklü gemileri dile getirerek "Market rafları da dahil olmak üzere ülkemizde mart sonu veya nisan ortasına kadar yetecek ayçiçek stoku vardır" açıklaması yapmıştı.

Bu gelişmelerin yaşandığı dönemde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, ayçiçek yağı üretimi ve ithalatı ile alakalı ilgili birimlerle toplantı yaptı. Ardından da arz ve stok sıkıntısı bulunmadığı açıkladı.

Yeni Şafak'tan Yasemin Asan'ın haberine göre Bu toplantıda Büyükhelvacıgil’in uyarıldığı, açıklamalarına özen göstermesi istendiği öğrenildi. Bakan Kirişçi daha sonra da vatandaşın alım tercihlerinin yönlendirildiği ve fiyatların sebepsiz yükselmesine sebep olunduğu gerekçesiyle BYSD Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulması konusunda talimat verdi. Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü de Büyükhelvacıgil hakkında hazırlanan suç duyurusu dilekçesi savcılığa sunuldu.

PttAVM de suç duyurusunda bulundu

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil'in ürettiği ürünlerin farklı noktalarda farklı fiyatlara satıldığı tespit edilmişti. Şirketin kendi sitesinde 10 litrelik teneke ayçiçeği yağını 145.90 liraya, PttAVM'de ise 176.89 liradan satmaya çalıştığı ortaya çıktı. PttAVM.com da bu yağların satışını durdurdu. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Her iki fiyatın belirlenmesinde sorumluluk üreticinin kendisine aittir ve dolayısıyla PTTAVM'nin ayçiçek yağını daha pahalıya sattığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Ayçiçek yağında fiyat manipülasyonu yaptığı tespit edilen firmayla ilgili hukuki işlem başlatılmıştır" dedi.